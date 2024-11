Davis Cup, Spagna-Olanda 1-1 apre le Finals: Nadal sconfitto. Alcaraz pareggia i conti. Ora il doppio decisivo. Chi vince approda in semifinale (LIVE)

È arrivata la decisione tanto attesa: Rafael Nadal scenderà in campo oggi nel singolare di Coppa Davis contro l’Olanda, quello che sarà l’ultimo match in singolare della sua straordinaria carriera. Secondo quanto riportato da diverse fonti e confermato all’interno del torneo, il maiorchino affronterà Botic Van de Zandschulp nel quarto di finale che vede la Spagna opposta ai Paesi Bassi.

La decisione è stata presa ieri sera, quando Nadal ha comunicato al capitano David Ferrer di essere pronto a dare il massimo per quella che sarà la sua ultima apparizione in singolare. Seguendo l’ordine di classifica, il campione spagnolo sfiderà Van de Zandschulp in quello che si preannuncia come un momento storico per il tennis mondiale.

La scelta di schierare Nadal, dopo giorni di incertezza, testimonia la volontà del campione di chiudere la sua carriera davanti al pubblico di casa, dando il suo contributo alla squadra spagnola nella caccia all’insalatiera.

La Davis Cup 2024 si apre a Malaga con il quarto di finale tra Spagna e Olanda, un match che cattura l’attenzione mondiale per quello che potrebbe essere l’ultimo atto della carriera di Rafael Nadal. Il vincitore affronterà in semifinale la vincente tra Germania e Canada.

L’INCOGNITA NADAL

Il grande interrogativo è se Nadal, che vanta uno straordinario record di 29 vittorie in 30 match di singolare in Davis, scenderà in campo nel singolare o se verrà schierato solo nel doppio. “Non sono qui per il ritiro”, ha dichiarato Rafa, “sono qui per aiutare la squadra, anche se sarà la mia ultima settimana nel tour professionistico”.

ALCARAZ VUOLE IL REGALO D’ADDIO

Carlos Alcaraz, probabile sfidante di Tallon Griekspoor nel singolare, ha espresso il desiderio di regalare al suo idolo d’infanzia un ultimo titolo: “Rappresentare la Spagna qui in Davis Cup con Rafa, condividere tanti momenti dentro e fuori dal campo… Il suo ultimo momento in campo sarà qualcosa di speciale, non solo per me ma per tutti”.

I PRECEDENTI

La Spagna conduce 6-2 nei confronti diretti con l’Olanda. L’ultimo scontro, 20 anni fa, vide un giovane Nadal diciassettenne perdere in doppio al fianco di Robredo, mentre Juan Carlos Ferrero (oggi coach di Alcaraz) fu l’eroe con due vittorie in singolare per il 4-1 finale.

L’Olanda, guidata dal capitano Paul Haarhuis, cerca l’impresa: “È la Coppa Davis, tutto può succedere. Siamo qui per il quarto anno su cinque e vogliamo più di un quarto di finale. Se giochiamo bene, sentiamo di poter battere chiunque”.

ITF Finals B. Van de Zandschulp B. Van de Zandschulp 6 6 R. Nadal R. Nadal 4 4 Vincitore: B. Van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Van de Zandschulp 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-1 → 4-1 B. Van de Zandschulp 0-15 df 0-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Nadal 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 R. Nadal 15-0 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 B. Van de Zandschulp 0-15 df 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Van de Zandschulp 15-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Van de Zandschulp 15-0 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1

– 17:00 Van De Zandschulp B. (🇳🇱 NED) vs Nadal R. (🇪🇸 ESP)

– 18:30 Griekspoor T. (🇳🇱 NED) vs Alcaraz C. (🇪🇸 ESP)



ITF Finals T. Griekspoor T. Griekspoor 6 3 C. Alcaraz C. Alcaraz 7 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Griekspoor 15-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

– 21:30 Koolhof W./Van De Zandschulp B. (🇳🇱 NED) vs Alcaraz C./Granollers M. (🇪🇸 ESP)