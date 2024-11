ATP Finals – Torino 2024: Il programma completo delle Finali. In campo Jannik Sinner per la storia del movimento italiano (sondaggio)

Centre Court – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [8] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic

2. [1] Jannik Sinner vs [5] Taylor Fritz (non prima ore: 18:00)



ATP Finals Torino 2024 - Finale - Chi vincerà? Sinner (2-0)

Sinner (2-1)

Fritz (2-0)

Fritz (2-1) View Results