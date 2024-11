ATP Finals – Torino 2024: Il programma completo di Giovedì 14 Novembre 2024. In campo Jannik Sinner per l’accesso alle semifinali

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [3] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs [7] Harri Heliovaara / Henry Patten

2. [5] Taylor Fritz vs [7] Alex de Minaur (non prima ore: 14:00)

3. [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [5] Max Purcell / Jordan Thompson (non prima ore: 18:00)

4. [1] Jannik Sinner vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 20:30)