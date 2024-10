Six Kings Slam: Su DAZN in tutto il mondo e anche in modalità gratuita, l’appuntamento con le stelle del tennis internazionale in un torneo-esibizione senza precedenti.

Sei dei migliori tennisti del mondo, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e l’attuale numero 1 del mondo Jannik Sinner, sono pronti a sfidarsi nell’attesissimo “Six Kings Slam”, che si svolgerà dal 16 al 19 ottobre a Riyadh in Arabia Saudita e che sarà trasmesso a livello globale su DAZN, anche in modalitá gratuita e con commento in italiano.

L’esibizione con il montepremi più alto di sempre partirà con due “quarti di finale”, Sinner vs Medvedev e Rune vs Alcaraz, che decreteranno gli avversari rispettivamente di Djokovic e Nadal in semifinale. A concludere l’evento, il 19 ottobre, prima la finale del 3°/4° posto e successivamente il match che decreterà il vincitore del “Six Kings Slam”.

Dopo il successo riscontrato durante la Riyadh Season del Regno dell’Arabia Saudita con “Ring of Fire”, “Day of Reckoning” e “Riyadh Season: Wembley Edition” con Anthony Joshua contro Daniel Dubois, il “torneo-esibizione” senza precedenti nel panorama tennistico internazionale avrà un ruolo significativo nello sviluppo a lungo termine di DAZN nell’area MENA e consoliderà l’impegno della piattaforma leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo nei confronti dell’entusiasmante e in continua crescita fanbase a livello globale.

Il programma del Six Kings Slam:

Day 1: 16 ottobre – Quarti di finale

Daniil Medvedev 🇷🇺 VS Jannik Sinner 🇮🇹

Holger Rune 🇩🇰 VS Carlos Alcaraz 🇪🇸

Day 2: 17 ottobre – Semifinali

Novak Djokovic 🇷🇸 VS vincitore Medvedev 🇷🇺 VS Sinner 🇮🇹

Rafael Nadal 🇪🇸 VS vincitore Rune 🇩🇰 VS Alcaraz 🇪🇸

Day 3: 19 ottobre – Finali