ITF J100 PALERMO: Trofeo Antonino Mercadante: mercoledì ben 32 incontri di singolare previsti

Sarà una giornata ricchissima di tennis quella prevista mercoledì 25 settembre al Ct Palermo teatro fino a domenica 29 settembre del 10° Torneo Internazionale giovanile Itf “Trofeo Antonino Mercadante”.

Un torneo che in passato ha visto scendere in campo giocatori che oggi sono tra i primi 100 al mondo del ranking Atp e Wta, uno su tutti Jannik Sinner ma anche Cobolli, Nardi, Arnaldi e Cocciaretto.

Con inizio alle ore 9 si giocheranno tutti i 16 match del tabellone principale maschile e femminile e con ogni probabilità nel tardo pomeriggio anche i match del doppio.

Testa di serie numero 1 del tabellone maschile il francese Nicolas Robert, numero 227 del ranking itf, subito dopo lo svizzero Noah Karma.

Nel femminile la prima favorita del seeding è Viola Bedini del Country Club Voghera, numero 243 delle classifiche, seguita da Aurora Nosei del Tc Santa Margherita Ligure.

Torneranno in campo le tre straordinarie protagoniste del titolo italiano under 16 vinto domenica scorsa dal Ct Palermo: Alessandra Fiorillo sfiderà la tedesca Triquart, Diletta D’Amico affronterà l’irpina Ylenia Zocco, mentre Elisabetta Allegra incrocerà la racchetta con l’ucraina Yemshanova. Altra siciliana in gara Claudia Tutone, anche lei del Ct Palermo, che sarà opposta alla statunitense Wiesenfeld.

Dalle qualificazioni maschili, concluse oggi, hanno mancato l’accesso al tabellone principale Enrico Egitto del Ct Vela Messina e Carmelo Gasparo di Capo d’Orlando.

Nel tabellone principale spazio ai siciliani Giovanni Conigliaro, mancino, del Match Ball Siracusa che sfiderà il tedesco Fisk e per le wild card locali Riccardo Surano e Antonino Trinceri i quali se la vedranno rispettivamente con Filippo Pecorini del Circolo della Stampa Sporting Torino e con il tedesco Huss. Gli inviti del settore tecnico della Fitp sono andati appannaggio di Mihailo Trivunac dello Junior Tennis Perugia e di Marco Meacci del Ct Pontedera.

Il torneo diretto dal maestro Alessandro Chimirri avrà il proprio epilogo domenica con le due finali del singolare.