Paolini e Sinner nella storia: l’Italia brilla a Roland Garros 2024

Jasmine Paolini e Jannik Sinner sono i protagonisti del successo del tennis italiano in un Roland Garros 2024 che entrerà a far parte della storia d’oro di questo Paese.

Nell’Era Open non si era mai verificata una situazione in cui ci fosse un semifinalista italiano sia nel tabellone maschile che in quello femminile di singolare. Considerando l’evoluzione del nostro sport, potrebbe non essere l’ultima volta che accada.





Marco Rossi