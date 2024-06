Roland Garros: Il programma di Lunedì 03 Giugno 2024. In campo la nostra Jasmine Paolini. Djokovic non giocherà in serata

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Elina Svitolina vs Elena Rybakina

Emma Navarro vs Aryna Sabalenka

Novak Djokovic vs Francisco Cerundolo

Alexander Zverev vs Holger Rune (ore 20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Elina Avanesyan vs Jasmine Paolini

Alex De minaur vs Daniil Medvedev

Varvara Gracheva vs Mirra Andreeva

Taylor Fritz vs Casper Ruud