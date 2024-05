Musetti doma Monfils e vola al terzo turno del Roland Garrros: ora c’è Djokovic

Lorenzo Musetti ha conquistato il terzo turno del Roland Garros grazie a un’ottima prestazione contro il francese Gael Monfils. Dopo un inizio un po’ complicato, il talento azzurro classe 2002 ha preso il controllo del match, imponendosi con il punteggio di 7-5, 6-1, 6-4 in poco più di due ore.

Nonostante Monfils abbia iniziato con il piglio giusto, cercando di essere aggressivo con il dritto da fondo, Musetti è riuscito a recuperare il break di svantaggio nel primo set, chiudendo poi sul 7-5. Nel secondo parziale, l’italiano ha dominato, strappando per due volte il servizio all’avversario e trionfando per 6-1 in 37 minuti. Il terzo set è stato più equilibrato, con i servizi a fare da padroni fino al 4-4, quando Musetti ha piazzato il break decisivo, per poi chiudere i conti sul 6-4. Raggiunto l’obiettivo minimo, ora il carrarino attende al terzo turno Novak Djokovic, in una sfida che si preannuncia spettacolare, probabilmente sullo stesso Philippe Chatrier che nel 2021 li vide protagonisti di un match memorabile, terminato al quinto set.

Alla fine della partita ha dichiarato l’azzurro: “Una delle sfide più dure della mia carriera giocare qui contro Gael, con il pubblico tutto dalla sua. All’inizio mi sentivo un po’ sotto pressione, non ho servito molto bene e ho avuto bisogno di alzare la concentrazione. Poi ho alzato il livello e credo di aver giocato una delle mie migliori partite”, ha ammesso il carrarino. “A volte un punto può fare la differenza, le partite possono girare all’improvviso. L’ultimo game del primo set l’ho giocato molto bene ed è stato fondamentale. Sono davvero soddisfatto della mia prestazione. Non sto attraversando il mio miglior periodo, ma siamo umani, tutti hanno dei periodi in cui alcune cose non funzionano. E’ stato importante per me giocare un paio di challenger, mi servivano”.

Statistiche 🇫🇷 Gael Monfils 🇮🇹 Lorenzo Musetti Ace 4 2 Doppi falli 4 1 Percentuale prime di servizio 69% (51/74) 64% (62/97) Punti vinti con la prima 67% (34/51) 74% (46/62) Punti vinti con la seconda 35% (8/23) 51% (18/35) Velocità massima servizio 208 km/h 214 km/h Velocità media prima di servizio 183 km/h 186 km/h Velocità media seconda di servizio 147 km/h 139 km/h Punti vinti in risposta 34% (33/97) 43% (32/74) Punti vinti in risposta sulla prima 26% (16/62) 33% (17/51) Punti vinti in risposta sulla seconda 49% (17/35) 65% (15/23) Palle break giocate 5% (5/97) 15% (11/74) Palle break convertite 40% (2/5) 55% (6/11) Giochi con palle break 27% (4/15) 47% (7/15) Punti totali vinti 75 96 Vincenti 30 31 Errori forzati 37 28 Errori non forzati 28 17 Punti vinti a rete 65% (17/26) 68% (17/25) Giochi vinti a zero 4 5 Colpi da fondo 332 317 Smash 2 1 Passanti 10 7 Volée 11 11 Approcci a rete 0 2 Palle corte 13 9 Lob 2 4





Marco Rossi