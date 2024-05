Mauresmo annuncia: domani i match inizieranno alle 10 su tutti i campi, un match in più sul Chatrier

Visto il maltempo che imperversa su Parigi, la direttrice di Roland Garros corre ai ripari. Amelie Mauresmo ha annunciato che domani su tutti i campi i match inizieranno alle ore 10 della mattina, e quindi sul Chatrier ci sarà un incontro in più rispetto al consueto programma di giornata. Lo riporta da Parigi la cronista francese Carole Bouchard.

Mauresmo just announced that matches will start at 10am on ALL courts tomorrow. So one more match on Chatrier. Security to be tightened, umpires have been asked to be more struck for disruptive actions during points. Mauresmo also said she’s sick of seeing the Chatrier empty.

— Carole Bouchard 💜💛 (@carole_bouchard) May 30, 2024