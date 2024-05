Tsitsipas e Badosa sono tornati insieme e giocano il doppio misto a Parigi

C’è curiosità a Roland Garros per il torneo di doppio misto, pronto a scattare sulla terra parigina. Ieri è stato effettuato il sorteggio del tabellone ed è stato così confermato che Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa giocheranno insieme l’evento. La super coppia del tennis internazionale si è riunita, dopo una pausa nei mesi scorsi. I due sono stati visti insieme in auto a Monte Carlo, una “paparazzata” che li ha spinti a confermare il ritorno di fiamma.

In una recente intervista con con il media greco SDNA, Tsitsipas ha chiarito che sono tornati assieme, avevano bisogno di una pausa. Quindi è toccato a Badosa rompere il silenzio per confermare la cosa, affermando che stavolta cercheranno di mantenere privata la loro relazione. “Stefanos ha già spiegato e non ho altro da dire, è la nostra vita privata. Penso che una delle cose che aveva influito negativamente era il fatto di averla resa molto pubblica, quindi ora vogliamo tenerla per noi. So che non sarà facile perché siamo due persone pubbliche, quindi la gente continuerà a chiedere cose… vogliamo tenerlo più per noi stessi.”

Lo scorso anno i due sbancavano sui social e avevano creato anche un account apposito, Tstsidosa, dove postavano belle foto di coppia. Sembra che stavolta i due vogliano essere più riservati. Vediamo intanto che ne sarà del torneo di doppio misto a Parigi, dove certamente saranno le Star dell’evento.

Mario Cecchi