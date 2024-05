Camparini Gioielli Cup, Martin Klizan ai quarti di finale. Termina la corsa di Guerrieri, battuto dal numero 3 Fonio

Martin Klizan sugli scudi alla Camparini Gioielli Cup, torneo ITF con 25mila dollari di montepremi in corso di svolgimento al Circolo Tennis Reggio Emilia. Il 34enne slovacco, ex numero 24 della classifica ATP, continua la propria risalita in classifica dopo due anni di sostanziale inattività regolando nel secondo turno Federico Bondioli che, dopo aver subito il break in apertura, recupera prima di essere costretto a cedere il primo parziale per 6-4, salvo poi lasciare via libera all’avversario nella seconda partita col punteggio di 6-2.

Vittoria in rimonta per l’olandese Jelle Sells, che dopo aver ceduto 6-2 ad un positivo Oleksandr Ovcharenko il primo set, cambia totalmente passo e si aggiudica il pass per entrare nei primi 8 della manifestazione col punteggio di 6-3, 6-3. Ad accedere ai quarti di finale è anche il russo Alexey Vatutin, che impiega un’ora e un quarto per regolare con un duplice 6-3 l’italo-argentino Facundo Juarez; analoga sorte per Lorenzo Rottoli, autore di una prova positiva contro il giovane statunitense Toby Alex Kodat, domato dal 22enne comasco in un’ora e 49′ col punteggio di 6-3, 6-4.

Stop per il padrone di casa Andrea Guerrieri, che rende difficile la vita del numero 3 del seeding Giovanni Fonio: “Guerro”, sostenuto da un folto pubblico, passa a condurre imponendosi al tie-break, prima che esca alla distanza l’avversario, che a suon di accelerazioni si aggiudica i due successivi set con un duplice 6-2.

Nel pomeriggio di venerdì andrà in scena la finale del doppio; domenica alle 10,30 la finale del singolare.