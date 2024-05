Rafa Nadal eliminato dal torneo di Roma: Hubert Hurkacz vince 6-1 6-3

L’avventura di Rafa Nadal al Masters 1000 di Roma si è conclusa al secondo turno contro un formidabile Hubert Hurkacz. Il polacco si è imposto con un netto 6-1 6-3, lasciando poche opportunità al campione spagnolo grazie al suo potente servizio. Nonostante Nadal sia entrato in campo con più grinta e fiducia rispetto al suo debutto, Hurkacz si è dimostrato un avversario impossibile per l’iberico.

Il primo set non ha rispecchiato appieno il livello di gioco espresso da Nadal. I primi due game sono durati quasi mezz’ora, con entrambi i giocatori che hanno avuto chance di break. Hurkacz ha saputo difendersi egregiamente e sfruttare il suo servizio, mentre Nadal si è mosso bene nonostante le sue condizioni fisiche. Tuttavia, il polacco ha giocato con pazienza, concedendo poche opportunità al servizio e mettendo in difficoltà tatticamente lo spagnolo.

Nel secondo set, Nadal ha continuato a soffrire fin dall’inizio. Hurkacz è stato solido al servizio, senza concedere punti. Oltre all’ottimo livello di gioco del polacco, Nadal è apparso frustrato e ha commesso errori inusuali per lui. Il maiorchino ha faticato a gestire la partita a livello tattico, fisico e mentale, non trovando soluzioni contro un avversario in grande forma.

Nadal si congeda così da uno dei suoi tornei preferiti, dove ha trionfato ben 10 volte, tra gli applausi del pubblico del Foro Italico. Non è certo se questo sia stato il suo ultimo match a Roma, ma ora l’attenzione si sposta verso il Roland Garros, nella speranza di rivederlo competitivo come sempre.

ATP Rome Hubert Hurkacz [7] Hubert Hurkacz [7] 6 6 Rafael Nadal Rafael Nadal 1 3 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Nadal 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-1 → 6-1 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi