Torneo Bayer: Designati i semifinalisti a Salsomaggiore, Beraldo e Vasami in semifinale

Finalmente il sole sui campi del TC Salsomaggiore in una giornata cruciale per il torneo Bayer che ha designato i suoi semifinalisti. Nel torneo femminile epilogo amaro per le azzurre Sveva Pieroni e Carla Giambelli. Per loro la soddisfazione di essere approdate ai quarti ma onestamente le rispettive avversarie si sono dimostrate di una categoria superiore. La Stusek dopo i primi games lottati ha preso il largo contro la Giambelli mentre la Stoyanov è stata impietosa non concedendo nessun game alla Pieroni. L’olandese ha impressionato per la precisione e la scorrevolezza dei suoi colpi. D’altronde è figlia d’arte. Sua madre la bulgara Ljubomira Bacheva è stata n°68 del mondo. Esce di scena anche Anastasia Bertacchi. La giocatrice del TC Italia di Forte dei Marmi ha giocato un buon primo set contro la svedese Nilsson, numero 2 del torneo. Poi è come sparita dal campo ma la svedese è una specie di metronomo che sposta le sue avversarie con grande facilità. Ultima italiana in gara nel programma Aurora Nosei. La giocatrice ligure deve essere soddisfatta del torneo disputato ma poco ha potuto contro l’austriaca Tigger.

Nel torneo maschile le aspettative su Vito Darderi sono state tradite da un avversario molto forte fisicamente e con un’asse servizio diritto veramente di alto livello. Darderi ha provato per un set a confondergli le idee. È stato bravo ad annullargli un set point sul 5-4 ma nel tie-break il rumeno ha tirato fuori una sequela di colpi vincenti che avrebbero disarmato chiunque. E così è stato. Vito è uscito dalla partita raccogliendo un solo game. Le potenzialità di questo ragazzo ci sono ma il lavoro da fare è ancora tanto. Le doti tecniche di Lorenzo Beraldo sono venute fuori alla distanza contro l’iraniano Rahmani. Lorenzo è apparso in netta difficoltà nel primo set non riuscendo a dare continuità al suo gioco ma piano piano è riuscito a recuperare fiducia e a entrare in partita per poi dilagare nel set finale. In chiusura di giornata due incontri che hanno attirato un bel numero di appassionati. Il numero uno del torneo lo svedese William Vinciguerra ha ingaggiato una dura battaglia da fondo con il cremasco Leonardo Cattaneo. Una bella partita che Vinciguerra ha risolto al terzo set con un break decisivo sul 3 pari. Cattaneo non ne aveva più ma è riuscito ad annullare tre match point prima di arrendersi. La sfida azzurr tra il veronese Seghetti e il romano Vasamì è andata appannaggio di quest’ultimo. Seghetti si è portato agevolmente sul 4 a 1 poi Vasamì gli ha preso le misure e il match è rimasto saldamente nelle sue mani.

Domani semifinali femminili a partire dalle ore 10.00 e a seguire le maschili.

Risultati

Main draw

Quarti Boys: Stirbu (Rou) b Darderi (Ita) 7/6 (5) 6/1; Beraldo (Ita) b Bahrami (Iri) 3/6 6/4 6/0; Vasamì (Ita) b Seghetti (Ita) 7/6 (2) 6/2; Vinciguerra (Sve) b Cattaneo (Ita) 4/6 6/3 6/3.

Quarti Girls: Stusek (Ger) b Giambelli (Ita) 6/2 6/0; Tigger (Aut) b Nosei (ita) 6/3 6/0; Stoyanov (Ned) b Pieroni (Ita) 6/0 6/0; Nilsson (Sve) b Bertacchi (Ita) 6/4 6/1.