Auger-Aliassime in finale a Madrid: un percorso insolito con tre ritiri, come Djokovic agli US Open 2016

Non è affatto comune ciò che sta accadendo in questo Mutua Madrid Open 2024, con numerosi ritiri che hanno notevolmente spianato la strada a Félix Auger-Aliassime verso la finale. A tal punto che, dal 1990, data a partire dalla quale il calendario è paragonabile a quello attuale, c’è stato solo un altro giocatore che è arrivato alla sfida definitiva per il titolo con tre abbandoni dei suoi avversari lungo il percorso. Si trattava di Novak Djokovic, agli US Open 2016.

Hanno raggiunto la finale di un torneo beneficiando di 3 abbandoni o forfait del loro avversario (1990-2024):

🇷🇸 Novak Djokovic (US Open 2016)

1/32: W/O di Vesely

1/16: rit. di Youzhny

1/4: rit. di Tsonga

🇨🇦 Auger Aliassime (Madrid 2024)

1/16: rit. di Mensik

1/4: W/O di Sinner

1/2: rit. di Lehecka





Marco Rossi