Flavio Cobolli centra il Main Draw ad Umago (con il tabellone aggiornato)

Flavio Cobolli ha ottenuto la qualificazione per il tabellone principale dell’Atp 250 di Umago 2023, sconfiggendo il ceco Zdenek Kolar con il punteggio di 6-4 6-2. Questo match ha avuto una durata complessiva di 1h25′.

Il 2023 si conferma un anno positivo per Cobolli nei confronti di Kolar. Quest’anno, infatti, il tennista romano aveva già prevalso sul ceco durante le qualificazioni sia a Pune che a Monaco di Baviera. La qualificazione ottenuta in Croazia segna la terza vittoria di Cobolli su Kolar nel corso dell’anno.

Con questo successo, Cobolli si unisce ai connazionali Arnaldi, Cecchinato e Sonego nel main draw del torneo. Riguardo all’incontro con Kolar, Cobolli ha mostrato una performance solida e costante, mantenendo il controllo del gioco e limitando le opportunità per il suo avversario. Nonostante gli sforzi di Kolar, il risultato finale non ha riservato particolari sorprese.

ATP Umag Zdenek Kolar Zdenek Kolar 4 2 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-5 → 2-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 F. Cobolli 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-3 → 1-3 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 Z. Kolar 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Z. Kolar 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Md

(1) Lehecka, Jiri vs Bye

Thiem, Dominic vs (Q) Bagnis, Facundo

Cilic, Marin vs (Q) Cobolli, Flavio

(Q) de Jong, Jesper vs (7) Arnaldi, Matteo

(3) Ofner, Sebastian vs Bye

Popyrin, Alexei vs Bonzi, Benjamin

(WC) Ajdukovic, Duje vs (WC) Prizmic, Dino

Piros, Zsombor vs (5) O’Connell, Christopher

(6) Wawrinka, Stan vs (Q) Misolic, Filip

Huesler, Marc-Andrea vs Coria, Federico

Daniel, Taro vs (WC) Landaluce, Martin

Bye vs (4) Carballes Baena, Roberto

(8) Ramos-Vinolas, Albert vs Munar, Jaume

Marozsan, Fabian vs Cerundolo, Juan Manuel

Cecchinato, Marco vs Shevchenko, Alexander

Bye vs (2) Sonego, Lorenzo