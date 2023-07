ATP 250 Umago e ATP 500 Amburgo: I Tabelloni di Qualificazione. Cinque azzurri ad Umago. Derby Cobolli vs Nardi

ATP 250 Umago – Tabellone Qualificazione- terra

1. [2] Tomas Barrios Veravs [WC] Nino Serdarusic2. [Alt] Pablo Cuevasvs [6] Filip Misolic(non prima ore: 19:00)

COURT 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [4] Timofey Skatov vs [WC] Jerko Brkic

2. [3] Andrea Vavassori vs Zdenek Kolar (non prima ore: 19:00)

COURT 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Francesco Maestrelli vs [5] Facundo Bagnis

2. Flavio Cobolli vs [8] Luca Nardi

COURT 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Jesper de Jong vs [7] Raul Brancaccio

2. [1] Alejandro Tabilo vs Damir Dzumhur

ATP 500 Amburgo – Tabellone Qualificazione- terra

1. [3] Cristian Garinvs [WC] Marko Topo2. [1] Daniel Elahi Galanvs [WC] Max Hans Rehberg3. [WC] Marvin Moellervs [7] Jan Choinski4. [4] Thiago Seyboth Wildvs Andrea Collarini

M1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Sinja Kraus vs [WC] Julia Middendorf

2. [WC] Lena Papadakis vs [12] Miriam Bulgaru

3. [WC] Kathleen Kanev vs [11] Mona Barthel

4. Katharina Hobgarski vs [7] Despina Papamichail

M2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Kimmer Coppejans vs [6] Thiago Agustin Tirante

2. Elias Ymer vs [8] Ivan Gakhov

3. [2] Pavel Kotov vs Jozef Kovalik

4. [Alt] Renzo Olivo vs [5] Thiago Monteiro

M3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Emiliana Arango vs Ipek Oz

2. [1] Polina Kudermetova vs Magali Kempen

3. [4] Nuria Brancaccio vs Kathinka Von Deichmann

4. [2] Kaja Juvan vs Berfu Cengiz

M4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Daria Saville vs [10] Barbora Palicova

2. [WC] Melanie Klaffner vs [9] Ekaterina Makarova

3. Astra Sharma vs [8] Zeynep Sonmez

4. [5] Elsa Jacquemot vs Tatiana Prozorova