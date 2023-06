Elina Avanesyan: La sorpresa russa al Roland Garros 2023

La campagna di Elina Avanesyan, numero 134 del mondo, al Roland Garros 2023 sarebbe potuta finire prima ancora che iniziasse il tabellone principale. La tennista russa ha perso nell’ultimo turno delle qualificazioni contro Kayla Day, ma ha ricevuto una seconda opportunità come “lucky loser” – perdente fortunata – e ha saputo sfruttarla al meglio.

Avanesyan è la prima “lucky loser” a raggiungere la seconda settimana al Roland Garros dal 1988 e la quinta in tutta l’Era Open. Curiosamente, solo una di queste non ha raggiunto tale traguardo a Parigi – le altre erano Hana Strachonova (Roland Garros 1980), Dana Gilbert (Roland Garros 1982), Nicole Muns-Jagerman (Roland Garros 1988) e María José Gaidano (US Open 1993).

Questa è solo la seconda partecipazione della giovane di 20 anni in un torneo del Grand Slam. Nella sua avventura a Parigi, ha battuto l’ex top 10 Belinda Bencic nel primo turno, seguita da vittorie contro Leolia Jeanjean e Clara Tauson.

Nel 2023, Avanesyan ha raggiunto i quarti di finale del WTA 250 di Bogotà, le semifinali del WTA 125 di San Luis Potosí e ha vinto il torneo ITF W100 di Wiesbaden. Grazie alla sua performance a Parigi, vedrà un considerevole salto nel ranking, entrando almeno nella top 80 – la sua migliore posizione precedente era il 122º posto.

Agli ottavi di finale nel torneo francese, Avanesyan affronterà la ceca Karolina Muchova, 43ª del ranking WTA. La giovane russa ha mostrato una notevole determinazione e talento nel corso del torneo, e sembra pronta a sfidare le aspettative anche in questa fase avanzata della manifestazione.

Avanesyan dimostra come nello sport, e in particolare nel tennis, nulla sia scritto. Ogni partita è un’opportunità, ogni set un’occasione per ribaltare le previsioni. La sua storia al Roland Garros 2023 è un esempio di come la perseveranza e il duro lavoro possano portare lontano, anche quando le possibilità sembrano finite.