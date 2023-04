Lorenzo Musetti dopo la sconfitta nella semifinale del torneo di Barcellona: “non sono riuscito a cogliere le opportunità per vincere, il tennis è anche questo” (con la sintesi della partita)

Lorenzo Musetti ha tenuto una conferenza stampa dopo la sua sconfitta in semifinale al torneo di Barcellona. Nonostante la delusione per la sconfitta, Musetti ha dimostrato grande maturità e positività nei suoi commenti.

“Oggi è stato un gran match, non sono riuscito a cogliere le opportunità per vincere, il tennis è anche questo. Sono comunque contento di aver condiviso con lui un palcoscenico prestigioso come questo”, ha detto Musetti.

L’azzurro ha poi sottolineato l’importanza di aver dato tutto e di essere migliorato nel corso del torneo. “Sono contento perché ho dato tutto, e sono migliorato. Adesso dovrò cercare di recuperare per Madrid. Riposerò per qualche giorno, poi essendo testa di serie avrò quasi una settimana per poter decidere”, ha spiegato.

Musetti ha poi fissato i suoi obiettivi per il futuro, con un occhio di riguardo ai tornei di Madrid e Roma. “L’obiettivo è riposare e recuperare per Madrid e poi ovviamente presentarsi bene a Roma. Spero di arrivare in una veste ancora migliore per il Foro Italico. Ci saranno tornei in cui potrò scalare ulteriormente la classifica, ma il bello è la settimana che ho passato qua, il fatto che ho trovato una costanza di rendimento e cercherò di presentarmi al meglio per Parigi”, ha dichiarato il tennista.