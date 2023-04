Nadal rinuncia anche al Masters 1000 di Madrid (video con le parole di Rafa)

Rafael Nadal out anche dal Masters 1000 di Madrid. L’ha annunciato con un video su Instagram, che riportiamo, nel quale racconta la sua situazione attuale e i passi del proprio recupero, molto più complicato del previsto.

“Come sapete ho subito un grave infortunio in Australia, allo Psoas. Inizialmente doveva essere un periodo di recupero da sei a otto settimane e ora siamo a quattordici. La realtà è che la situazione non è quella che ci saremmo aspettati. Tutte le indicazioni mediche sono state seguite, ma in qualche modo l’evoluzione non è stata quella che ci avevano inizialmente detto e ci troviamo in una situazione difficile. Le settimane passano e mi sono illuso di poter giocare nei tornei più importanti della mia carriera come Montecarlo, Barcellona, ​​Madrid, Roma, Roland Garros e per il momento ho perso Montecarlo e Barcellona. Purtroppo non potrò essere a Madrid.

L’infortunio non è ancora guarito e non posso allenarmi quanto avrei bisogno per competere. Mi stavo allenando, ma qualche giorno fa abbiamo deciso di cambiare un po’ rotta, fare un altro trattamento e vedere se le cose migliorano per cercare di arrivare a quello che verrà dopo. Non posso dare scadenze perché se lo sapessi ve lo direi ma non lo so. Ecco come stanno le cose adesso.

Voglio anche inviare un saluto speciale a tutto il pubblico madrileno e spagnolo perché mi perderò i due tornei che si giocano qui in casa. Sapete tutti cosa significa per me giocare questi tornei. Non ho altra scelta che cercare di avere l’atteggiamento giusto durante tutto questo tempo, provare a darmi l’opportunità di competere in uno dei tornei che rimangono della stagione sulla terra battuta e non ho altra scelta che lavorare ed essere con la giusta mentalità. Un fortissimo abbraccio a tutti e appena avrò notizie vi informerò. Grazie!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Ieri sera era circolata la notizia di un consulto svolto a Barcellona, senza dichiarazioni ufficiali ma il volto di Rafa all’uscita dalla clinica parlava chiaramente di un esito per nulla positivi. La situazione quindi non è affatto facile per Nadal, seguiremo gli sviluppi di questo 2023 davvero sfortunato.