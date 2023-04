Preoccupano le condizioni del gomito di Djokovic, ma oggi si è allenato senza tutore (video)

“Il gomito non è in condizioni ideali, ma va abbastanza bene e spero che sia completamente pronto per la prima partita”, così ieri aveva dichiarato Novak Djokovic alla stampa nel “suo” torneo a Banja Luka, senza grandi sorrisi, evidentemente teso per una situazione che lo non lascia affatto tranquillo. Il n.1 al mondo serbo infatti si è infortunato al gomito durante una sessione d’allenamento nel Principato, come ha riportato la fotografa francese Corinne Debreuil con alcuni scatti postati sui social, in cui si vede Novak piegato in avanti e tenendosi il gomito dopo un impatto nel corso di una sessione di allenamento con Matteo Berrettini.

This is what happened last sunday in Monte Carlo when Novak Djokovic was practicing with Matteo Berretini #tennis #practice #abacapressagency #novakdjokovic pic.twitter.com/OhEtrEppuR — corinne dubreuil (@corinnedubreuil) April 14, 2023



Djokovic ha comunque continuato il torneo, perdendo negli ottavi un match molto lottato contro Lorenzo Musetti.

Sbarcato a Banja Luka, Novak si è allenato con molta attenzione, senza forzare, e con il fisioterapista sempre presente pronto ad intervenire anche in campo, come mostra questo video postato dal portale informativo MondoBiHSport. Nel post, si legge “Novak Djokovic con il fisioterapista durante l’allenamento di oggi (ieri, ndr)”.

Novak Đoković sa fizioterapeutom tokom današnjeg treninga. pic.twitter.com/AVh9f7AO2I — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport) April 17, 2023

Oggi la situazione sembra migliorata, o almeno il campione di Belgrado si è presentato in campo per palleggiare – sempre ad intensità modesta – senza il tutore al gomito, come mostra quest’altro video di oggi pomeriggio: “Novak Djokovic senza tutore al gomito oggi”

Ricordiamo che dopo aver finalmente vinto il suo primo titolo a Roland Garros nel 2016, Djokovic iniziò a soffrire di problemi al gomito, iniziando un lungo periodo difficile, culminato nel crollo in classifica nel 2017, sua annata peggiore, fino alla risalita nell’estate del 2018.

Novak è atteso al debutto nel torneo bosniaco domani, contro il giovane francese Luca Van Assche, che nel primo turno ha rimontato un set di svantaggio a Stan Wawrinka. “E un sogno per me poter giocare contro una leggenda come Djokovic”, ha dichiarato a caldo dopo il successo il classe 2004 di Woluwe St Lambert.