Challenger Barletta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 20 azzurri tra Md e Qualificazioni

Challenger Barletta – Tabellone Principale – terra

(1) Shevchenko, Alexander vs Torres, Juan Bautista

(WC) Arnaboldi, Federico vs Mochizuki, Shintaro

Piros, Zsombor vs Qualifier

Qualifier vs (7) Kolar, Zdenek

(3) Agamenone, Franco vs (Alt) McCabe, James

Zekic, Miljan vs Gigante, Matteo

Droguet, Titouan vs Qualifier

(WC) Mager, Gianluca vs (6) Lokoli, Laurent

(5) Maestrelli, Francesco vs Pellegrino, Andrea

Qualifier vs Serdarusic, Nino

Sweeny, Dane vs Qualifier

Rodriguez Taverna, Santiago vs (4) Paire, Benoit

(8/WC) Cobolli, Flavio vs Qualifier

Diez, Steven vs Jianu, Filip Cristian

Casanova, Hernan vs Ionel, Nicholas David

Navone, Mariano vs (2) Misolic, Filip

(1/Alt) Echargui, Moezvs Gea, Arthur(Alt) Napolitano, Stefanovs (7) Weis, Alexander

(2) Vacherot, Valentin vs (PR) Jahn, Jeremy

Piraino, Gabriele vs (12) Nagal, Sumit

(3) Caruso, Salvatore vs (WC) Carbone, Lorenzo

Berrettini, Jacopo vs (9) Peliwo, Filip

(4) Fonio, Giovanni vs (PR) Ocleppo, Julian

Ovcharenko, Oleksandr vs (8) Kasnikowski, Maks

(5) Travaglia, Stefano vs (WC) Tresca, Giuseppe

(WC) Vernò, Antonio vs (11) Kirkin, Ergi

(6) Lavagno, Edoardo vs (WC) Massacri, Benito

Paul, Jakub vs (10) Decamps, Gabriel

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Edoardo Lavagno vs [WC] Benito Massacri

2. [5] Stefano Travaglia vs [WC] Giuseppe Tresca

3. Jacopo Berrettini vs [9] Filip Peliwo

4. [Alt] Stefano Napolitano vs [7] Alexander Weis

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Antonio Vernò vs [11] Ergi Kirkin

2. [4] Giovanni Fonio vs [PR] Julian Ocleppo

3. [3] Salvatore Caruso vs [WC] Lorenzo Carbone

4. [1/Alt] Moez Echargui vs Arthur Gea

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jakub Paul vs [10] Gabriel Decamps

2. Oleksandr Ovcharenko vs [8] Maks Kasnikowski

3. Gabriele Piraino vs [12] Sumit Nagal

4. [2] Valentin Vacherot vs [PR] Jeremy Jahn