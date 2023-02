Hubert Hurkacz vince il torneo ATP 250 di Marsiglia (Video)

Hubert Hurkacz, numero 11 del mondo, ha conquistato questo pomeriggio l’ATP 250 di Marsiglia, il suo sesto titolo in carriera e il primo del 2023.

Il tennista polacco ha confermato la sua settimana di grande livello, sconfiggendo il francese Benjamin Bonzi con i parziali di 6-3 7-6 (4), dopo 1 ora e 30 minuti di gioco.

La partita è stata in bilico nel secondo parziale, poiché nel secondo set il tennista francese ha avuto tre set point sul servizio di Hurkacz quando conduceva per 6-5. Tuttavia, il polacco è stato in grado di salvarli, ha portato il match al tie-break e alla fine ha confermato la sua superiorità.

Nonostante la vittoria, Hurkacz rimane fuori dalla top 10, ma potrebbe attaccare il ritorno a quella posizione la prossima settimana, dato che giocherà l’ATP 500 di Dubai. Il suo primo avversario sarà nientemeno che Andy Murray.