McEnroe difende Raducanu: “Non si vince uno Slam per caso”

John McEnroe crede nel talento e nel futuro di Emma Raducanu. La stellina del tennis britannico dopo il clamoroso exploit a US Open 2021, dove vinse lo Slam della “grande mela” partendo dalle qualificazioni (impresa mai riuscita a nessuna collega), ha vissuto un 2022 molto complicato, tra infortuni e soprattutto continui cambiamenti di coach e direzione tecnica. Un’instabilità che ha pesato come un macigno nella difficile stagione della conferma. Tra i mille sponsor che l’hanno eletta a nuovo volto come testimonial e tantissime chiacchiere in patria, Emma deve reggere una pressione davvero importante in una stagione nella quale è attesa a ben altre prestazioni rispetto allo scorso anno. In lei crede fermamente l’ex campione newyorkese, oggi noto commentatore tv. Così si è espresso su di lei nel corso di una diretta per Eurosport UK.

“Penso che l’ultimo anno sia stato travolgente per lei. Emma ha attraversato molti cambiamenti nella sua vita e ha pure affrontato vari infortuni. Per la prima volta ha sentito che la pressione non cadeva su di lei, ma su Coco Gauff quando hanno giocato agli Australian Open, e questo non è male ”, ha spiegato McEnroe. “Deve mettere le sue cose a posto e pensare solo al suo tennis, non quello che c’è là fuori”.

“Tutti nel mondo del tennis sperano che possa metabolizzare quello che le sta accadendo e che recuperi il livello mostrato a quegli US Open passati alla storia. Vogliamo vederla competere e godersi la sfida che ha davanti. Se lo fa, sono sicuro che può avere un grande anno e un futuro radioso. Questo è quello che tutti noi vogliamo vedere. Giusto per essere chiari, non si vince un Grande Slam per caso, grazie alla fortuna. È una grande giocatrice e può tornare a sfidare di nuovo tutte le sue rivali”.

Raducanu ha confermato la propria presenza all’ATX Open di Austin, in Texas, dove troverà tra le altre Danielle Collins, Sloane Stephens, Magda Linette e l’astro nascente del tennis USA Alycia Parks. Attualmente è n.80 WTA. Dopo essersi ritirata ad Auckland senza giocare il secondo turno, agli Australian Open è scesa in campo in non perfette condizioni, passando il primo turno e perdendo in due set in un difficile secondo turno contro Coco Gauff.