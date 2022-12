Stefani: “Giochiamo per l’onore di Pelè. Vogliamo ringraziarlo per tutto ciò che significa” (Video)

Luísa Stefani, la brasiliana che ha vinto il bronzo olimpico nel doppio a Tokyo 2020 e che questo venerdì ha aiutato il Brasile a vincere l’incontro di doppio misto contro l’Italia alla United Cup, ha lasciato un messaggio di omaggio a Pelé, leggendario calciatore, tre volte campione del mondo, scomparso questo giovedì.

“Oggi abbiamo giocato per l’onore di Pelé. Vogliamo ringraziarlo per tutto ciò che significa. Ha giocato con il cuore, ha unito il Paese e ha sempre mostrato amore per tutti. Cercheremo di onorarlo per tutta la settimana e per tutto l’anno”, ha assicurato.