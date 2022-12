Mubadala World Tennis Championship 2022: Tsitsipas vince il torneo. Alcaraz ancora sconfitto

Stefanos Tsitsipas, numero quattro del mondo, è entrato questa domenica con il piede giusto nel 2023, anche se siamo ancora nel 2022. Il 24enne greco ha vinto l’edizione di quest’anno dei Mubadala World Tennis Championships, il suo primo titolo nella manifestazione, dopo la finale persa nel 2019 contro Rafa Nadal.

In finale, il greco ha sconfitto il russo Andrey Rublev, settimo classificato e campione uscente, per 6-2, 4-6, 6-2, in un match in cui è stato sempre ad un ottimo livello, tranne che per gli ultimi due punti del secondo set, che gli sono costati minuti extra in campo.

ESIBIZIONE – UOMINI: àWorld Tennis Championship (Emirati Arabi), cemento – Finali

Exhibit Exhibition The Mubadala World Tennis Championship 2022 Alcaraz C. Alcaraz C. 1 4 Ruud C. Ruud C. 6 6 Vincitore: Ruud C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Alcaraz C. 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Alcaraz C. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Alcaraz C. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 2-1 → 2-2 Alcaraz C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ruud C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Alcaraz C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Ruud C. 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Alcaraz C. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Alcaraz C. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Alcaraz C. 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2

10:00 Ruud C. (Nor) – Alcaraz C. (Esp) (3°-4° psto)

12:00 Tsitsipas S. (Gre) – Rublev A. (Rus) (1°-2° posto)