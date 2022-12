Sinner e Dimitrov si uniscono ad Alcaraz nel torneo di esibizione di Kooyong

I tornei di esibizione continuano a prendere forma con il passare del tempo. Ora è il turno di Kooyong di confermare altri due nomi forti per l’evento che servirà a preparare gli Australian Open, che si terranno, curiosamente, nell’ex sede del Grand Slam degli antipodi.

Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si uniscono alla competizione che si svolgerà tra il 10 e il 12 gennaio, insieme a Marin Cilic, Borna Coric, Taylor Fritz, Yoshihito Nishioka e Alex de Minaur. Secondo quanto previsto, ogni tennista giocherà due partite, in modo da acquisire il ritmo necessario per prepararsi al meglio al primo Major della stagione.

Va anche detto che Sinner svolgerà a Kooyong il second torneo in termini agonistici per gli Australian Open, mentre Dimitrov sarà il capitano della Bulgaria e la figura principale nella United Cup, evento misto che inizierà il 29 dicembre.