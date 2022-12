“Break Point”: il 13 gennaio uscirà su Netflix la serie sul tennis pro (con il video di lancio)

Netflix ha confermato la data di uscita della sua nuova serie di documentari sul tennis dietro le quinte creata dal team di produzione dell’altra fortunata serie sportiva “Drive to Survive” ambientata nella Formula 1. “Break Point” uscirà sul sito di streaming il 13 gennaio 2023, seguendo i migliori giocatori sui tour maschili e femminili, come Matteo Berrettini, Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas e la numero uno WTA Iga Swiatek. Altri giocatori presenti nella serie includono l’attuale numero tre ATP Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime, insieme alla finalista di Wimbledon e US Open Ons Jabeur.

Break Point porterà gli spettatori a stretto contatto con il dietro le quinte di vari giocatori, seguiti per oltre un anno durante le gare in giro per il mondo nei tour ATP e WTA. Da infortuni che minacciano la carriere a forti emozioni, da vittorie trionfanti a momenti personali fuori dal campo, il pubblico avrà un accesso privilegiato alla vita e personalità di alcuni dei migliori tennisti del mondo. Inizialmente saranno disponibili i primi cinque episodi, mentre gli altri 5 (dal sesto al decimo) saranno in programmazione dal prossimo giugno.

Il primo episodio sarà focalizzato sull’Australian Open, con Kyrgios e Kokkinakis come protagonisti principali. Ancora Australian Open per il secondo, con il focus su Berrettini e Tomljanovic. Il terzo episodio è stato girato a Indian Wells, e vede sotto la lente in particolare Sakkari e Fritz. Per il quarto episodio ci si sposta sul rosso di Madrid, in particolare seguendo Jabeur e Badosa. Nel quinto episodio invece, focalizzato su Roland Garros, sono seguiti in particolare Auger-Aliassime e Ruud, poi finalista del torneo.

Riportiamo dall’account twitter della WTA il teaser che lancia la serie sulla nota piattaforma di streaming.