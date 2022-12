Tutte le vincitrici ed un vincitore dei Premi WTA Awards 2022

Le vincitrici – e un vincitore dei WTA Awards 2022 sono ora noti. Non c’è grande sorpresa su quale tennista sarebbe stata votata come la migliore dell’anno, dato che non c’era altra possibilità realistica che Iga Swiatek, ma qui condividiamo i tutti i risultati delle votazioni che si sono svolte.

MIGLIORE GIOCATRICE

– IGA SWIATEK

– Caroline Garcia

– Coco Gauff

– Su Jabeur

– Jessica Pegula

– Elena Rybakina

MIGLIOR DOPPIO

– BARBORA KREJCIKOVA/KATERINA SINIAKOVA

– Veronika Kudermetova/Elise Mertens

– Coco Gauff/Jessica Pegula

– Giulana Olmos/Gabriela Dabrowski

– Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko

GIOCATRICE MAGGIORMENTE MIGLIORATA

– BEATRIZ HADDAD MAIA

– Ekaterina Alexandrova

– Veronika Kudermetova

– Liudmila Samsonova

– Ajla Tomljanovic

PROMESSA DELL’ANNO

– QINWEN ZHENG

– Harriet Dart

– Linda Fruhvirtova

– Jule Niemeier

– Laura Pigossi

– Mayar Sherif

RITORNO DELL’ANNO

– TATJANA MARIA

– Daria Saville

– Donna Vekic

– Serena Williams

MIGLIOR ALLENATORE

– DAVID WITT (JESSICA PEGULA)

– Tomasz Wiktorowski (Iga Swiatek)

– Carlos Martínez (Daria Kasatkina)

– Issam Jellali (Ons Jabeur)

– Bertrand Perret (Caroline Garcia)

– Corey Gauff e Diego Moyano (Coco Gauff)

– Rafael Pacarioni (Beatriz Haddad Maia)

– Tom Hill (Maria Sakkari)