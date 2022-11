Challenger Andria, Valencia, Temuco e Yokkaichi: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Stefano Travaglia ad Andria e Andrea Pellegrino a Valencia

CHALLENGER Andria (Italia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

1. Vitaliy Sachkovs [3] Tomas Machac

2. [LL] Evgeny Karlovskiy vs Leandro Riedi



3. [1] Julian Cash / Henry Patten vs Lukasz Kubot / Szymon Walkow (non prima ore: 13:30)



4. Filip Bergevi / Niklas Schell vs [WC] Francesco Forti / Marcello Serafini



5. Mikhail Kukushkin vs [5] Jurij Rodionov (non prima ore: 17:00)



6. [1] Marton Fucsovics vs [WC] Stefano Travaglia (non prima ore: 19:30)



CHALLENGER Valencia (Spagna) – Quarti di Finale, terra battuta

1. [Q] Javier Barranco Cosanovs Luca Van Assche

2. [WC] Carlos Lopez Montagud vs [Q] Pablo Llamas Ruiz



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nikola Milojevic vs Adrian Andreev



2. Andrea Pellegrino vs [Alt] Oleksii Krutykh



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Zvonimir Babic / Piotr Matuszewski vs [2] Ivan Sabanov / Matej Sabanov



2. [WC] Nicolas Alvarez Varona / Mario Mansilla Diez vs Oleksii Krutykh / Oriol Roca Batalla



CHALLENGER Temuco (Cile) – Quarti di Finale, cemento

1. [7] Renzo Olivovs [2] Emilio Gomez

2. Nick Hardt vs Nicolas Mejia



3. [1] Facundo Bagnis vs [8] Nicolas Kicker (non prima ore: 22:00)



CANCHA 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Guido Andreozzi vs [WC] Juan Bautista Otegui



2. [3] Boris Arias / Federico Zeballos vs [2] Luis David Martinez / Jeevan Nedunchezhiyan (non prima ore: 18:30)



3. [1] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs Renzo Olivo / Juan Pablo Paz



CHALLENGER Yokkaichi (Giappone) Quarti di Finale, cemento

ATP Yokkaichi Kaichi Uchida [1] Kaichi Uchida [1] 4 6 7 Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 6 2 5 Vincitore: Uchida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 S. Shimabukuro 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 5-5 → 6-5 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 K. Uchida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 3-2 → 3-3 S. Shimabukuro 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Shimabukuro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Shimabukuro 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 K. Uchida 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 2-1 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 4-6 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [1] Kaichi Uchidavs Sho Shimabukuro

2. Yunseong Chung vs [3] Yosuke Watanuki



ATP Yokkaichi Yunseong Chung Yunseong Chung 0 2 2 Yosuke Watanuki [3] • Yosuke Watanuki [3] 0 6 5 Vincitore: Watanuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Watanuki 2-5 Y. Chung 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 Y. Chung 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 Y. Chung 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Watanuki 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 Y. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Y. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Y. Chung 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. [4] Yunseong Chung / Kaichi Uchida vs Yu Hsiou Hsu / Yuta Shimizu (non prima ore: 04:30)



ATP Yokkaichi Yunseong Chung / Kaichi Uchida [4] Yunseong Chung / Kaichi Uchida [4] 0 Yu Hsiou Hsu / Yuta Shimizu Yu Hsiou Hsu / Yuta Shimizu 0 Vincitore: Hsu / Shimizu per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Sub Center – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Nicholas David Ionel vs [2] James Duckworth



ATP Yokkaichi Nicholas David Ionel [6] Nicholas David Ionel [6] 6 3 3 James Duckworth [2] James Duckworth [2] 4 6 6 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. David Ionel 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 N. David Ionel 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. David Ionel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 N. David Ionel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. David Ionel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Duckworth 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. David Ionel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 N. David Ionel 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 N. David Ionel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. David Ionel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Colin Sinclair vs Frederico Ferreira Silva



ATP Yokkaichi Colin Sinclair Colin Sinclair 2 6 3 Frederico Ferreira Silva Frederico Ferreira Silva 6 3 6 Vincitore: Ferreira Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Sinclair 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Sinclair 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Sinclair 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Sinclair 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Ferreira Silva 40-15 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Sinclair 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 F. Ferreira Silva 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Sinclair 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Sinclair 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 C. Sinclair 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Nicholas David Ionel / Filip Cristian Jianu vs Masamichi Imamura / Rio Noguchi (non prima ore: 04:30)