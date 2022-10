WTA 125 Tampico: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Elisabetta Cocciaretto (LIVE)

WTA 125 Tampico (Messico) – 1° Turno, cemento

(7) Camila Osoriovs Eva Vedder

Elisabetta Cocciaretto vs (2) Marie Bouzkova



Renata Zarazua vs (5) Magda Linette



(1) Elise Mertens vs Ashlyn Krueger Non prima 02:00



Magdalena Frech vs (4) Katerina Siniakova



Cancha 2 – ore 21:00

(6) Lin Zhu vs Varvara Gracheva



Moyuka Uchijima vs (8) Rebecca Marino



(3) Leylah Fernandez vs Xiaodi You Non prima 02:00



Elvina Kalieva / Renata Zarazua vs Anna Rogers / Christina Rosca



