ATP 500 Basilea e Vienna: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. C’è Fabio Fognini a Basilea

ATP 500 Basilea – Tabellone Qualificazione – hard indoor

(1) Karatsev, Aslan vs (WC) Riedi, Leandro

(Alt) Humbert, Ugo vs (7) Zapata Miralles, Bernabe

(2) Rinderknech, Arthur vs (Alt) Kubler, Jason

(WC) Bellier, Antoine vs (6) Lestienne, Constant

(3) Munar, Jaume vs Popyrin, Alexei

Safiullin, Roman vs (5) Fognini, Fabio

(4) Martinez, Pedro vs (Alt) Daniel, Taro

(WC) Kym, Jerome vs (8) Djere, Laslo

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Aslan Karatsev vs [WC] Leandro Riedi

2. [WC] Antoine Bellier vs [6] Constant Lestienne

3. [WC] Jerome Kym vs [8] Laslo Djere

4. Roman Safiullin vs [5] Fabio Fognini (non prima ore: 16:30)

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Ugo Humbert vs [7] Bernabe Zapata Miralles

2. [2] Arthur Rinderknech vs [Alt] Jason Kubler (non prima ore: 13:30)

3. [3] Jaume Munar vs Alexei Popyrin (non prima ore: 15:30)

4. [4] Pedro Martinez vs [Alt] Taro Daniel

ATP 500 Vienna – Tabellone Qualificazione – hard indoor

(1) Nishioka, Yoshihito vs Ivashka, Ilya

(WC) Erler, Alexander vs (8) Sousa, Joao

(2) Otte, Oscar vs Lehecka, Jiri

(Alt) Lajovic, Dusan vs (5) Monteiro, Thiago

(3) Wolf, J.J. vs (WC) Miedler, Lucas

(Alt) Fucsovics, Marton vs (6) Moutet, Corentin

(4) Cachin, Pedro vs Tabilo, Alejandro

(WC) Neumayer, Lukas vs (7) Halys, Quentin

#glaubandich Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Oscar Otte vs Jiri Lehecka

2. [Alt] Dusan Lajovic vs [5] Thiago Monteiro

3. [4] Pedro Cachin vs Alejandro Tabilo

4. [Alt] Marton Fucsovics vs [6] Corentin Moutet

5. Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela