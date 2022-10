Mike Tyson parla dei big three del tennis: “Djokovic è il mio preferito, poi Federer”

Mike Tyson segue anche il tennis da qualche tempo, soprattutto da quando la figlia è diventata una piccola appassionata giocatrice. “Il tennis ha allargato i miei orizzonti. Oggi niente per me è più importante di seguire mia figlia mentre gioca a tennis” afferma. I due infatti frequentano spesso i tornei in Nord America, come all’ultimo US Open.

L’ex discusso campione dei pesi massimi di pugilato è intervenuto al podcast Advantage Connors, parlando delle proprie preferenze tra i tre grandi campioni dell’epoca attutale, Novak Djokovic, Rafael Nadal e l’appena ritirato Roger Federer. “Iron Mike” li mette così in fila: Novak per quanto combatte in campo, Federer per la bellezza del suo gioco, Nadal dietro.

“Novak Djokovic è il mio preferito oggi” afferma Tyson, “mi piacerebbe davvero rivederlo. È il mio preferito per il modo in cui è tornato dagli infortuni e ha battuto Nadal e Federer in modo spettacolare. È un vero combattente, non si arrende mai”. Ma anche Federer ha un posto speciale nelle sue preferenze: “Amo Djokovic, ma sono un grande fan di Federer. Quando era al suo apice, sembrava che si stesse muovendo nell’aria. È leggero, uno spettacolo”. Non rientra tra i suoi preferiti Rafael Nadal: “Nadal? È ovunque, un grande giocatore, ma non è bello da vedere mentre gioca, mentre Federer è leggero e molto elegante”.

Difficilmente qualcuno andrà a discutere con Tyson su queste preferenze…