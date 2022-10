Rafael Nadal giocherà gli ultimi tornei della stagione

Buone notizie per i fan di Rafael Nadal. Nonostante sia lontano dalle competizioni ufficiali dagli US Open – ha giocato solo una partita di doppio alla Laver Cup per partecipare all’addio di Roger Federer – il 36enne spagnolo si sta già allenando dopo essere diventato padre per la prima volta una settimana fa è sara in grado di affrontare le ultime due sfide ufficiali della stagione: l’ATP Masters 1000 di Parigi Bercy e le ATP Finals, due grandi eventi che non è mai riuscito a vincere in carriera.

L’assicurazione del suo rientro è stata data dal suo medico, Ángel Ruiz-Cotorro, un uomo chiave nella carriera del campione di 22 titoli del Grand Slam. “Rafa sta bene ed è molto felice di essere diventato padre. Si sta allenando a Maiorca per seguire il suo normale programma fino alla fine del 2022”, ha assicurato il medico che accompagna la leggenda spagnola nei tornei più importanti.