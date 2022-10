WTA 1000 Guadaljara: Il Tabellone Principale. Ostacolo americano per Martina Trevisan

WTA 1000 Guadalajara – Tabellone Principale – parte alta

(1) Paula Badosa vs Bye

Victoria Azarenka vs Shuai Zhang

Ajla Tomljanovic vs (WC) Fernanda Contreras Gomez

Magda Linette vs (13) Madison Keys

(11) Beatriz Haddad Maia vs Katerina Siniakova

Shelby Rogers vs Martina Trevisan

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Anastasia Potapova

Bye vs (5) Coco Gauff

(3) Jessica Pegula vs Bye

Elena Rybakina vs Karolina Pliskova

(SR) Bianca Andreescu vs Jil Teichmann

Bernarda Pera vs (16) Petra Kvitova

(10) Belinda Bencic vs Leylah Fernandez

Sloane Stephens vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Ann Li vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Bye vs (6) Caroline Garcia

(8) Veronika Kudermetovavs Bye(WC) Donna Vekicvs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL(WC) Eugenie Bouchardvs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LLvs (12) Jelena Ostapenko

(14) Danielle Collins vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Yulia Putintseva

Marta Kostyuk vs Aliaksandra Sasnovich

Bye vs (4) Maria Sakkari

(7) Daria Kasatkina vs Bye

Lin Zhu vs Alizé Cornet

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Elise Mertens

Anna Kalinskaya vs (9) Barbora Krejcikova

(15) Ekaterina Alexandrova vs Camila Osorio

Marie Bouzkova vs Tereza Martincova

Liudmila Samsonova vs Kaia Kanepi

Bye vs (2) Aryna Sabalenka