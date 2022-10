Challenger Coquimbo 2: Il Tabellone Principale e di Quali. Tre azzurri nel Md

Challenger Coquimbo 2 – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs Giannessi, Alessandro

Navone, Mariano vs Torres, Juan Bautista

Kicker, Nicolas vs Comesana, Francisco

Qualifier vs (6) Skatov, Timofey

(4) Cecchinato, Marco vs (Alt) Seyboth Wild, Thiago

(Alt) Burruchaga, Roman Andres vs Qualifier

Casanova, Hernan vs Diaz Acosta, Facundo

Olivieri, Genaro Alberto vs (5) Ugo Carabelli, Camilo

(8) Agamenone, Franco vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Vallejo, Adolfo Daniel

Dutra da Silva, Daniel vs Collarini, Andrea

Qualifier vs (3) Altmaier, Daniel

(7) Cerundolo, Juan Manuel vs Villanueva, Gonzalo

(WC) Soto, Matias vs (Alt) Paz, Juan Pablo

Olivo, Renzo vs Qualifier

(WC) Fernandez Flores, Diego vs (2) Etcheverry, Tomas Martin

(1) Burruchaga, Roman Andresvs Diaz Acosta, FacundoPereira, Miguel Fernandovs Soto, Matias

(4) Cigarran, Thiago vs Tenti, Fermin

Bertola, Remy vs Martinez, Mirko

Drzewiecki, Karol vs Paul, Jakub

(WC) Galarza, Juan Ignacio vs (3) Lipovsek Puches, Tomas

Olivieri, Genaro Alberto vs Torres, Juan Bautista

(WC) Nagal, Sumit vs (2) Rincon, Daniel