WTA 250 Parma: Primo titolo nel circuito maggiore per Mayar Sherif “Onorata di essere prima egiziana campionessa WTA”

Mayar Sherif è la campionessa del Parma Ladies Open presented by Iren. La tennista egiziana, numero 74 WTA, ha conquistato il primo titolo nel circuito maggiore battendo in finale la numero 7 del mondo Maria Sakkari. Dopo aver vinto in tre set la semifinale della mattina contro Ana Bogdan, la tennista di Il Cairo si è aggiudicata l’atto conclusivo del WTA 250 – co-organizzato da MEF Tennis Events e TC Parma con il contributo del Comune di Parma – superando la rivale greca per 7-5 6-3. Il match si è disputato davanti a una grande cornice di pubblico che ha onorato una grande settimana, presente alle premiazione il sindaco di Parma Michele Guerra. Lo spettacolo sui campi del TC Parma però non è finito, domenica 2 ottobre inizierà subito il Parma Challenger, evento ATP Challenger 125 che si concluderà domenica 9 ottobre.

La prima volta di Mayar Sherif – La settimana di Parma vale il rientro in top 50 per Mayar Sherif, che da lunedì sarà numero 48 del mondo, quattro posizioni dietro il best ranking di numero 44. Poche ore dopo aver vinto la maratona contro Bogdan, Sherif è diventata la prima egiziana di sempre a vincere un titolo WTA: “Questo trofeo ha un grande significato per la mia famiglia ed il mio Paese. Ho superato momenti difficili ed in questo momento sono davvero felice. L’anno scorso sono entrata in top 100 per la prima volta e quella di quest’anno è stata la mia prima stagione completa nel circuito maggiore. A metà anno ho accusato un infortunio, però mi sono rilanciata e non vedo l’ora di vedere cosa mi riserverà il 2023”. Dopo aver alzato il trofeo al cielo, Sherif ha ringraziato la città che l’ha ospitata nella settimana del primo successo: “Sono stata benissimo a Parma e ringrazio tutto il pubblico che ha assistito alla finale. Non ho riposato tanto prima della sfida e sono distrutta, ma ho giocato contro Sakkari punto dopo punto e sono felice di aver vinto”. In doppio il titolo è invece andato alle ceche Anastasia Detiuc e Miriam Kolodziejova che si sono imposte per 1-6 6-3 10-8 su Arantxa Rus e Tamara Zidansek.

WTA 250 Parma (Italia) – Semifinali e Finali, terra battuta

