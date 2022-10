ATP 500 Tokyo: Il Tabellone Principale. Casper Ruud guida il seeding

ATP 500 Tokyo – Tabellone Principale – Hard

(1) Ruud, Casper vs Munar, Jaume

Martinez, Pedro vs Popyrin, Alexei

McDonald, Mackenzie vs (WC) Uchida, Kaichi

Kwon, Soonwoo vs (6) de Minaur, Alex

(4) Tiafoe, Frances vs (WC) Uchiyama, Yasutaka

Daniel, Taro vs Zapata Miralles, Bernabe

Kecmanovic, Miomir vs Nishioka, Yoshihito

Albot, Radu vs (8) Evans, Daniel

(5) Kyrgios, Nick vs Tseng, Chun-Hsin

Qualifier vs Majchrzak, Kamil

Coric, Borna vs Qualifier

Duckworth, James vs (3) Fritz, Taylor

(7) Shapovalov, Denis vs Johnson, Steve

Qualifier vs Qualifier

Nakashima, Brandon vs (WC) Mochizuki, Shintaro

Kokkinakis, Thanasi vs (2) Norrie, Cameron