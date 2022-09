Al WTA di Parma vince la pioggia: tutti gli incontri rimandati a domani

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 – Ufficiale: a causa della pioggia, tutti gli incontri programmati per la giornata odierna sono stati rinviati a domani. Sabato 1° ottobre, dunque, sarà previsto il doppio turno con semifinali e finali di singolare e doppio.

AGGIORNAMENTO ORE 14.15 – Continua a piovere a Parma. E’ stato rilasciato un nuovo ordine di gioco che prevede l’inizio della prima semifinale di singolare tra Sakkari e Kovinic alle 15.30, mentre la seconda semifinale tra Bogdan e Sherif non inizierà prima delle 17. Rinviate a domani le due semifinali del torneo di doppio.

La pioggia sta pesantemente condizionando la penultima giornata di incontri al “Parma Ladies Open 2022“, torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events sui campi in terra battuta outdoor del Tennis Club Parma. Gli organizzatori, a causa del maltempo, si sono visti costretti a modificare l’ordine di gioco, ritardando il via ufficiale del programma odierno di almeno due ore: dalle ore 12, infatti, si è passati alle ore 14 con la separazione delle due semifinali di doppio in due campi distinti per velocizzare le operazioni. Ricordiamo che domani, sabato 1 ottobre, sono previste le due finali di singolare e doppio.

Il NUOVO ORDINE DI GIOCO

Campo Centrale – ore 14: Kania-Chodun/Voracova vs Detiuc/Kolodziejova

Non prima delle 15: (1) Sakkari vs Kovinic

Non prima delle 17: (6) Bogdan vs Sherif

Grand Stand – ore 14: Rus/Zidansek vs Gamarra Martins/Parrizas Diaz