Da Parma: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Paoletti da sogno, prima vittoria nel circuito WTA. Avanti Cocciaretto e Paolini, sarà derby al 2° turno

Una prima volta da sogno, Matilde Paoletti vince all’esordio nel Parma Ladies Open presented by Iren e registra il primo successo della carriera nel circuito maggiore. La diciannovenne, wild card nel torneo co-organizzato dal TC Parma e MEF Tennis Events con il contributo del Comune di Parma, ha gestito con grande maturità il match contro Gabriela Lee, terminato 6-4 3-6 6-0. Gli spalti del WTA 250 di Parma nella sessione serale hanno avuto uno spettatore d’eccezione, Gianluigi Buffon. Dopo aver incontrato Maria Sakkari nel pomeriggio, il portiere campione del mondo ha assistito alla sfida tra Martina Trevisan e Sara Sorribes Tormo, vinta 7-5 6-0 dalla spagnola.

Paoletti: “Poter giocare in Italia è una fortuna” – “È una grande gioia che arriva dopo due anni molto difficili. Ho ricominciato a marzo, ma un problema alla caviglia mi ha bloccato per altri tre mesi – le parole della tennista umbra, numero 366 WTA -. In questo periodo molto duro sono però cresciuta mentalmente, lavorando su tanti aspetti tennistici e non. Gioisco ancor di più oggi, per la mia prima vittoria in un main draw WTA, ripensando ai periodi bui. Sto trovando quella continuità che mi era sempre mancata e sento di aver raggiunto un buon livello”. Paoletti è uno dei prospetti più interessanti del movimento azzurro e premiata con una wild card per il torneo di Parma, non ha fallito la golosa occasione: “Poter giocare tanti tornei in Italia, come qui a Parma, è bellissimo e ringrazio la Federazione Italiana Tennis per le wild card che mi sta offrendo e che sono felice di onorare, come accaduto nel WTA 125 di Bari (ha raggiunto la semifinale; ndr). Sto giocando bene, sono davvero contenta”. Durante la sessione serale il TC Parma ha poi ricevuto la gradita visita di Gianluigi Buffon, con il quale Matilde ha fatto una foto: “L’ho incontrato ed è stato bello anche solo rubargli un momento, ma non gli ho detto che sono milanista (ride, ndr).

L’Italia mette il turbo al Parma Ladies Open presented by Iren. Il pubblico del TC Parma ha potuto celebrare i primi successi azzurri nel torneo, quelli di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Le due atlete della nazionale approdano al secondo turno del WTA 250, organizzato da MEF Tennis Events con il contributo del Comune di Parma, grazie ai successi su Nuria Parrizas Diaz e Jule Niemeier. Al secondo turno sarà derby tra le due, che in carriera si sono già affrontate in due occasioni. Il programma del centrale si era invece aperto con l’esordio di Lucia Bronzetti, che si è arresa per 6-3 6-2 alla belga Maryna Zanevska.

Una nuova Cocciaretto – Con il punteggio di 7-5 6-1, Elisabetta Cocciaretto ha estromesso dal torneo la settima testa di serie Nuria Parrizas Diaz. Grande personalità della marchigiana, capace di ribaltare un primo set dove aveva accusato un mini blackout: “Sono partita molto bene, ma ho avuto un momento di buio quando la mia avversaria è cresciuta. Dal 4-5 del primo set però ho giocato con più profondità, ho variato e sono riuscita a scappare nel secondo set: questo è un ottimo segnale”. Attualmente numero 98 del mondo, Cocciaretto è rientrata a marzo dopo un infortunio al ginocchio che l’ha tenuta per un anno ai box: “Sono contenta di essere tornata tra le prime 100 WTA. Questa è la prima volta che faccio una stagione intera ed il mio obiettivo principale era quello di giocare. L’anno scorso ero più immatura, forse pensavo più ai risultati che a migliorarmi. Dopo il lungo stop invece ho ritrovato la giusta prospettiva e adesso riesco a pensare davvero a lungo termine”, conclude Cocciaretto, attesa dal derby al secondo turno.

Paolini rimonta, Bronzetti out – Successo sul centrale anche per Jasmine Paolini, che in rimonta supera la qualificata Jule Niemeier. Alla stretta di mano score di 5-7 6-4 6-2 per la toscana, che se l’è vista contro un’avversaria reduce dai quarti di finale di Wimbledon e dagli ottavi di finale degli US Open. Al secondo round Paolini giocherà il derby contro la giovane connazionale, nei precedenti il bilancio è di 1-1, la sfida più recente è quella vinta da Cocciaretto a Dubai 2020. Termina invece prematuramente l’avventura parmigiana dell’ottava testa di serie Lucia Bronzetti. L’azzurra è incappata in una giornata opaca contro Maryna Zanevska, avversaria che per caratteristiche l’aveva già messa in difficoltà, il punteggio finale è stato di 6-3 6-2.

Center Court – ore 10:00

Dalma Galfi vs Maryna Zanevska

(4) Sloane Stephens vs Danka Kovinic

(1) Maria Sakkari vs Arantxa Rus Non prima 14:30

Jasmine Paolini vs Elisabetta Cocciaretto

Matilde Paoletti vs (3) Irina-Camelia Begu Non prima 18:30

Grand Stand – ore 10:00

(1) Anna Bondar / (1) Kimberley Zimmermann vs Paula Kania-Chodun / Renata Voracova

Mayar Sherif vs Simona Waltert

Lauren Davis vs Sara Sorribes Tormo Non prima 14:00



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 10:00

Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova vs Anastasia Detiuc / Miriam Kolodziejova Inizio 09:00

Gabriela Lee / Alycia Parks vs Elixane Lechemia / Julia Lohoff Non prima 11:30

(6) Ana Bogdan vs Anna Karolina Schmiedlova

I risultati di martedì 27 settembre

1° turno

Arantxa Rus b. Panna Udvardy 7-5 6-3

Dalma Galfi b. Erika Andreeva (Q) 6-1 6-2

Maryna Zanevska b. Lucia Bronzetti (8) 6-3 6-2

Danka Kovinic b. Oceane Dodin 6-1 3-6 6-4

Jasmine Paolini b. Jule Niemeier (Q) 5-7 6-4 6-2

Elisabetta Cocciaretto b. Nuria Parrizas Diaz (7) 7-5 6-1

Matilde Paoletti (WC) b. Gabriela Lee (LL) 6-4 3-6 6-0

Irina Camelia Begu (3) b. Viktoriya Tomova 7-5 5-1 rit.

Mayar Sherif b. Anna Bondar (5) 7-5 6-4

Simona Waltert (Q) b. Tamara Zidansek 6-4 6-4