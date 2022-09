ITF San Sebastian e Templeton: I Main Draw

ITF SAN SEBASTIAN(Esp 60k terra)

[1] Julia Grabher vs Ioana Loredana Rosca

Ipek Oz vs Nadiya Kolb

Angela Fita boluda vs Katarina Zavatska

Oana Gavrila vs [5] Victoria Jimenez kasintseva

[4] Ekaterine Gorgodze vs Paula Ormaechea

Tatiana Barkova vs Jessica Bouzas maneiro

Amira Benaissa vs Jasmin Jebawy

Andrea Gamiz vs [7] Raluca Georgiana Serban

[8] Sinja Kraus vs Guiomar Maristany zuleta de reales

Leyre Romero gormaz vs Aliona Bolsova

Nastasja Schunk vs Emiliana Arango

Amandine Monnot vs [3] Elina Avanesyan

[6] Brenda Fruhvirtova vs Ane Mintegi del olmo

Nahia Berecoechea vs Lucia Cortez llorca

Eva Vedder vs Noelia Bouzo zanotti

Carlota Martinez cirez vs [2] Clara Burel

