Da Parma: Sloane Stephens soffre ma la spunta in rimonta. Gran prova di forza di Ana Bogdan

Sono andati in archivio i primi due incontri di giornata al WTA 250 di Parma, torneo organizzato da MEF Tennis Events sui campi in terra battuta outdoor del Tennis Club Parma. Nessun problema sotto l’aspetto meteorologico: le nuvole hanno “spaventato” organizzatori e pubblico fino a poco prima del via ufficiale degli incontri, per poi lasciare spazio al sole e ad un clima primaverile che ha consentito una buona presenza sugli spalti, nonostante il giorno lavorativo.

In apertura di programma, sul Centrale, la statunitense Sloane Stephens, quarta testa di serie e n.50 del ranking WTA, ha faticato più del previsto per avere la meglio della polacca Magdalena Frech, che questa settimana occupa il gradino n.121 della classifica internazionale. La vincitrice degli US Open 2017, una delle prime a riscaldarsi questa mattina sui campi del TC Parma, è partita con il freno a mano tirato, commettendo qualche errore di troppo nella prima frazione, persa per sei giochi a tre, prima di riuscire a prendere il sopravvento sull’avversaria, aggiudicandosi i due restanti parziali con lo score di 6-3 6-4. Stephens, che ha scelto l’Emilia Romagna per riprendere la propria attività nel circuito dopo la battuta d’arresto al secondo turno dell’Open degli Stati Uniti con la polacca Swiatek, può dirsi certamente soddisfatta per essere riuscita a portare a casa l’incontro, ma in vista del prossimo impegno con la vincente di Kovinic-Dodin dovrà cercare di migliorare il proprio rendimento, in particolar modo al servizio (quest’oggi ha ottenuto pochi punti con la prima).

Nella seconda partita disputata sul Centrale, ha impressionato la rumena Ana Bogdan (n.53 WTA e sesta favorita del seeding), la quale si è imposta con il punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora sulla brasiliana Laura Pigossi. Bogdan, recente semifinalista in quel di Portoroz, si è garantita con questa vittoria il best ranking alla posizione n.51, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi qui, come dichiarato a caldo nell’intervista post-match. Alla sua seconda apparizione a Parma (nel 2021 perse all’esordio contro Sara Errani, che questa sera alle 19 affronterà Lauren Davis), la ventinovenne rumena troverà al prossimo ostacolo la vincente di Jani-Schmiedlova. Quest’oggi, la giocatrice originaria di Sinaia ha disputato una partita pressoché perfetta, comandando ogni singolo punto fin dalle prime battute: molto aggressiva anche al servizio (non sono mancati alcuni aces di seconda in momenti cruciali del match), sempre ben indirizzato nel rettangolo avversario, Bogdan ha fatto intravedere buonissime cose nel suo esordio parmense, dimostrando di avere ben chiari i propri punti di forza. Attenzione, infine, ad un dato statistico: negli ultimi due tornei disputati su terra battuta, Bogdan ha sempre raggiunto la finale, vincendo il titolo nell’agosto scorso a Iasi. Chissà se il “non c’è due senza tre” funzionerà anche questa volta…