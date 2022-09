WTA 250 Parma: Il Tabellone di Qualificazione. Sono sei le azzurre al via

WTA 250 Parma – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Jule Niemeier vs (WC) Francesca Pace

Carolina Alves vs (9) Oksana Selekhmeteva

(2) Reka-Luca Jani vs Tara Wurth

(WC) Nuria Brancaccio vs (7) Gabriela Lee

(3) Simona Waltert vs (WC) Melania Delai

(WC) Federica Urgesi vs (12) Maria Carle

(4) Anna Karolina Schmiedlova vs Jessica Pieri

Diana Marcinkevica vs (10) Alycia Parks

(5) Kateryna Baindl vs Elsa Jacquemot

Lena Papadakis vs (8) Irina Bara

(6) Erika Andreeva vs Federica Di Sarra

Rebeka Masarova vs (11) Anastasia Zakharova

Center Court – ore 09:30

Carolina Alves vs (9) Oksana Selekhmeteva

Federica Urgesi vs (12) Maria Carle

(6) Erika Andreeva vs Federica Di Sarra

Nuria Brancaccio vs (7) Gabriela Lee

Grand Stand – ore 09:30

(1) Jule Niemeier vs Francesca Pace

(4) Anna Karolina Schmiedlova vs Jessica Pieri

(5) Kateryna Baindl vs Elsa Jacquemot

(2) Reka-Luca Jani vs Tara Wurth ]

Court 1 – ore 09:30

(3) Simona Waltert vs Melania Delai

Diana Marcinkevica vs (10) Alycia Parks

Lena Papadakis vs (8) Irina Bara

Rebeka Masarova vs (11) Anastasia Zakharova