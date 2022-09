ITF Vrnjacka Banja e Berkeley: I Main Draw

ITF VRNJACKA BANJA(Cze 60k terra)

[1] Elina Avanesyan vs Mila Masic

Evialina Laskevich vs Mia Ristic

Cristina Dinu vs Irene Burillo escorihuela

Nastasja Schunk vs [8] Ipek Oz

[3] Jaimee Fourlis vs Zeynep Sonmez

Oana Gavrila vs Radka Zelnickova

Emiliana Arango vs Nina Potocnik

Gergana Topalova vs [5] Sinja Kraus

[6] Tena Lukas vs Lucija Ciric bagaric

Jessie Aney vs Misaki Matsuda

Lina Gjorcheska vs Ivana Jorovic

Aliona Bolsova vs [4] Elsa Jacquemot

[7] Selena Janicijevic vs Darya Astakhova

Ekaterina Reyngold vs Lola Radivojevic

Sofia Nami Samavati vs Daria Lodikova

Bojana Klincov vs [2] Alexandra Ignatik

ITF BERKELEY(Usa 60k cemento outdoor)

