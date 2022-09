Da Genova: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Pellegrino elimina Zeppieri

Seconda giornata di partite all’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova in corso di svolgimento presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 185mila Dollari che è giunto alla XVIII. Si sono disputate le ultime gare di qualificazione e le prime del tabellone principale dove accedono Piraino (1-6/6-4/6-2 su Weis), Krumich (6-1/7-6 su Sorrentino) e Kopp (6-4/6-4 su Prihodko).

Dopo una maratona di oltre due ore pass anche per Gigante che ha superato Napolitano (6-2/1-6/7-6) e finisce al terzo set anche il match che ha visto vittorioso Chepelev su Compagnucci (6-4/3-6/6-4). Si qualifica per il tabellone principale anche Martineau: 6-4/3-6/6-2 su Gutierrez. Nel tabellone principale supera il turno l’austriaco Ofner che batte l’argentino Delbonis, testa di serie numero 6, in tre set: 3-6/6-3/6-4. Nella sfida azzurra Pellegrino (nella foto) supera Zeppieri: 2-6/6-1/6-3. E domani debutta anche la testa di serie numero uno, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, 40esimo nel ranking ATP che affronterà nello stadio Centrale Beppe Croce, non prima delle 19.30, Krumich. Ecco il programma dettagliato delle gare di domani – Martedì 20 settembre.

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrea Arnaboldi vs Raul Brancaccio

2. Stefano Travaglia vs [2] Thiago Monteiro

3. [Alt] Lukas Neumayer vs [8] Marco Cecchinato

4. Alessandro Giannessi vs [5] Pablo Andujar

5. [1/WC] Albert Ramos-Vinolas vs [Q] Martin Krumich (non prima ore: 19:30)

6. [4] Dusan Lajovic vs Gianluca Mager

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Andrey Chepelev vs Dimitar Kuzmanov

2. [Alt] Adrian Andreev vs Salvatore Caruso

3. Andrea Vavassori vs Maximilian Marterer

4. [Q] Gabriele Piraino vs [Q] Matteo Martineau

5. Vladyslav Manafov / Oleg Prihodko vs Fabian Fallert / Hendrik Jebens

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Matteo Gigante vs Alexey Vatutin

2. [WC] Gianmarco Ferrari vs [3] Corentin Moutet

3. [Q] Sandro Kopp vs Matteo Arnaldi