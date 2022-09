La scalata delle sorelle Linda e Brenda Fruhvirtova

Gli appassionati di tennis dovranno molto presto abituarsi a questo cognome: Fruhvirtova. Le due “sorelle terribili” Linda e Brenda Fruhvirtova, rispettivamente 17 e 15 anni provenienti dalla Repubblica Ceca, stanno scalando rapidamente, in modo impressionante, la classifica del tennis femminile, riportando risultati sempre più importanti.

La maggiore delle due Linda ha appena vinto il suo primo torneo WTA al 250 de Chennai, battendo in finale Magda Linette. Un successo che l’ha fatta decollare dalla posizione n. 130 alla 74 nel ranking mondiale. Dopo la vittoria ha dichiarato “Sono senza parole, è fantastico. Credo sia un ottimo punto di partenza per me, sul quale posso continuare a costruire la mia carriera”. Con le eccellenti basi della scuola tecnica del suo paese, e dopo aver affinato la sua crescita tra l’accademia di Mouratoglou e la Chris Evert Academy in Florida, Linda è già una realtà del tour femminile. In alcune interviste ha dichiarato senza mezzi termini di ambire a vincere Slam, diventare la migliore. Non sembrano solo sogni giovanili, Linda ha tennis, fisico e soprattutto testa per riuscirci. Anche piuttosto in fretta.

Parlando di Linda, coach Mouratoglou ha affermato: “Molti giocatrici sognano o dicono di voler diventare la numero 1 del mondo, ma solo alcune ci credono nel profondo e Linda è una di loro. Vince perché ha la mentalità di chi riesce a dare il proprio massimo in ogni singola sessione di allenamento. La vedi allenarsi e… spinge, entra nella palla, colpisce, poi colpisce ancor più forte, e ancora di più, finché è sfinita. Gioca un gran tennis, ma la sua qualità principale è il lato mentale. È una combattente incredibile. È esuberante, vuole essere la migliore più di ogni altra cosa. Non sente stress o fatica, dà il 100% ogni volta che si trova su un campo da tennis. Queste sono tutte risorse mentali indispensabili per arrivare al vertice; a lei da questo punto di vista non manca proprio niente”.

I risultati di Linda sono arrivati grazie ad una crescita costante del suo livello di gioco, non solo “cattivo” e intenso, ma qualitativamente migliorato. Ecco dove, secondo il coach francese: “Ha migliorato il suo gioco soprattutto avanzando la posizione nello scambio, sempre più vicina alla linea di fondo. Ha piedi rapidi e riesce ad anticipare ogni palla e caricare il 100% della propria potenza su ogni colpo. Per quanto spinge, commette davvero un numero molto limitato di errori non forzati, il che dimostra che ha molto controllo. Cerca il limite, è brava a comandare il gioco scegliendo la soluzione migliore senza esagerare troppo. Ha ancora delle fasi in cui dimostra la propria giovane età, ma è incredibilmente matura e ampi margini di crescita”.

La 15enne Brenda lo scorso weekend ha vinto l’ITF a Santa Margherita di Pula (senza giocare la finale, approfittando del ritiro di Jessica Pieri) in quello che è diventato il suo quinto torneo ITF consecutivo, dopo quelli di Klosters (Svizzera), Danderyd (Svezia), Mogyorod (Ungheria) e Braunschweig (Germania). Grazie a questa striscia di eccellenti risultati (25 vittorie), Brenda si è assicurata la top200 WTA, al n 195 e ha battuto il record di tornei ITF vinti prima di compiere 16 anni (7 nel 2022). Guardando nel dettaglio i risultati della 15enne di Praga in questa cavalcata senza macchia, impressiona che nelle 25 vittorie abbia ceduto solo 2 set, aggiudicandosi 7 set per 6-0 e ben 19 per 6-1. Uno schiacciasassi…

Marco Mazzoni