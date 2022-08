Us Open: Matteo Berrettini accede senza problemi al secondo turno

Matteo Berrettini accede al secondo turno degli Us Open.

La testa di serie n.13, uno dei favoriti per la contesa del titolo, ha sconfitto all’esordio il cileno Nicolas Jarry classe 1995, n.123 ATP e proveniente dalle qualificazioni, con il risultato di 62 63 63 in 2 ore e 03 minuti di partita.

Al secondo turno Matteo Berrettini sfiderà Hugo Grenier classe 1996, n.119 ATP e lucky loser.

Primo Set: Berrettini brekkava subito il cileno nel primo gioco e si ripeteva anche nel settimo game portandosi sul 5 a 2.

Sul 5 a 2 poi l’azzurro senza alcun problema alla battuta teneva a 0 il servizio conquistando la frazione per 6 a 2.

Secondo set: Nel primo gioco Jarry dal 30 a 0 subiva un parziale di quattro punti consecutivi e Matteo piazzava il break mettendo a segno sul break point un passante di rovescio vincente.

Sul 5 a 3 Berrettini, che non concedeva nulla al servizio, dal 40 a 0 conquistava cinque punti consecutivi e con la complicità del cileno che commetteva un doppio fallo sulla palla break (set) portava a casa la frazione per 6 a 3.

Terzo set: Nel quarto game l’azzurro metteva a segno il break ai vantaggi portandosi poi sul 4 a 1 senza patemi.

Proprio sul 4 a 1 Matteo mancava una palla per il doppio break ma non era un problema perchè Berrettini teneva senza complicazioni i due restanti turni di battuta conquistando la partita per 6 a 3.

Slam Us Open N. Jarry N. Jarry 2 3 3 M. Berrettini [13] M. Berrettini [13] 6 6 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 2-4 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

N. Jarry – M. Berrettini

7 ACES 10

1 DOUBLE FAULTS 1

45/79 (57%) FIRST SERVE % IN 43/68 (63%)

32/45 (71%) WIN % ON 1ST SERVE 37/43 (86%)

14/34 (41%) WIN % ON 2ND SERVE 15/25 (60%)

13/20 (65%) NET POINTS WON 3/7 (43%)

0/0 (0%) BREAK POINTS WON 5/10 (50%)

16/68 (24% )RECEIVING POINTS WON 33/79 (42%)

21 WINNERS 26

32 UNFORCED ERRORS 17

62 TOTAL POINTS WON 85

4434.5 ft DISTANCE COVERED 4304.1 ft

30.2 ft DISTANCE COVERED/PT. 29.3 f