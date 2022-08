Borna Coric dopo la vittoria a Cincinnati: “Non ero pronto a tenere questo discorso cinque giorni fa. Pensavo di perdere al primo turno. Ma eccomi qui” (Con il video della Finale)

Borna Coric, 25 anni, ha vissuto domenica il giorno più felice della sua carriera, vincendo l’ATP Masters 1000 di Cincinnati al culmine di un’incredibile favola. Il croato, che ha raggiunto lo status di top 15 prima di allontanarsi dal circuito per 13 mesi a causa di un grave infortunio alla spalla destra, ha confessato che non avrebbe mai immaginato di vivere questo momento nel torneo nordamericano.

“Non ero pronto a tenere questo discorso cinque giorni fa. Pensavo di perdere al primo turno. Ma eccomi qui”, ha esordito il croato durante l’intervista a bordo campo.

In seguito, nell’intervista rilasciata a “Tennis Channel”, Coric ha dichiarato: “Non avrei mai pensato che sarebbe successo. Ho iniziato la settimana senza molta fiducia, non mi sentivo bene in allenamento, passavo da una partita all’altra. Ero molto contento di aver vinto il primo turno, ma poi ho battuto Nadal ed è arrivata la fiducia. È stato molto speciale quel successo”, ha confessato prima di parlare del suo difficile percorso negli ultimi mesi. “Non ero mai stato via per così tanto tempo, un anno intero, ed è stato molto strano. I primi mesi mi sono divertito con gli amici, tutto andava bene, ma poi le cose sono peggiorate. Sono diventato ansioso, infelice. Sono stato preso dal panico, ma avevo al mio fianco le persone giuste per sostenermi. Credetemi, ci sono stati momenti molto difficili”.

Coric elogia la qualità del suo servizio. “Non ho mai servito così bene in vita mia come questa settimana, soprattutto nei momenti importanti. Quando servo in questo modo, tutto il resto funziona meglio e sono più rilassato. Ora ho bisogno di riposare e vedremo come andranno le cose agli US Open. Non sono abituato a questo, o almeno non più. Voglio preparare il torneo nel miglior modo possibile”.