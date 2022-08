Penultima giornata dell’ITF under 18 al Country Cuneo

Le semifinali odierne hanno espresso i nomi dei finalisti e delle finaliste dell’under 18 Grade 5 organizzato dal Country Club Cuneo. Nel settore maschile ancora sugli scudi l’alessandrino Lorenzo Beraldo, figlio d’arte, che grazie al gioco aggressivo da fondo campo di cui dispone, ha fermato nettamente il romano che si allena alla Best Point di Caramagna con un netto 6-2 6-1- Augenti, classe 2004 non è riuscito ad entrare in partita contro il piemontese classe 2006 che arriva dalle qualificazioni e ha sbaragliato fino ad ora l’intera concorrenza. Domani Beraldo troverà sulla sua strada il 2007 Andrea De Marchi, anch’egli autore di un match perfetto contro la sesta testa di serie, Samuele Seghetti.

Per De Marchi il successo è maturato velocemente come testimonia lo score finale di 6-1 6-1. Anche lui predilige spingere da fondo campo e domani sarà una bella lotta che andrà in scena come secondo incontro a partire dalle 14,20, dopo la finale donne. Le protagoniste al femminile saranno la trentina Noemi Maines, seconda testa di serie, che ha piegato con un periodico 6-3 Giuliana Giardina e la parmense Irene Riva che ha dato poche chance alla francese Noemie Dadoun, numero 4 del seeding, stoppata per 6-1 6-1 grazie ad una condotta di gara attenta e solida. Positiva anche oggi la risposta del pubblico, impegnato a vedere le battute finali della manifestazione che domani vivrà il proprio clou. E’ attesa una nutrita cornice di appassionati che da sempre hanno contribuito a rendere ancora più fulgida la storia del Country Club che quest’anno ha subito l’improvvisa dipartita di uno dei suoi personaggi portanti, Vito Viglione. Sarebbe stato a fianco dei giovani protagonisti come ha sempre fatto, con trasporto e al contempo discrezione. Il primo titolo assegnato oggi è stato quello del doppio femminile che ha visto premiate quale migliori Allegra Fiornai e Noemi Maines, vincitrici per 6.1 6-1 sul tandem formato dall’ivoriana Emira Diabate e dall’azzurra Elena Francese. A seguire quello del doppio maschile, ancora in corso, tra Christian Capacci e Andrea De Marchi opposti al duo olandese De Lange / Pikkaart.