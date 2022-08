Masters 1000 Cincinnati: Jannik Sinner manca due palle match e poi crolla nel terzo set contro Felix Auger Aliassime (con video della partita)

Niente da fare per Jannik Sinner che esce di scena negli ottavi di finale nel torneo Masters 1000 di Cincinnati.

L’azzurro è stato battuto dal canadese Felix Auger-Aliassime con il risultato di 26 76 (1) 61 dopo 2 ore e 27 minuti di partita.

Peccato per aver mancato due palle match consecutive nel dodicesimo gioco sul servizio del canadese e poi essere crollato alla distanza giocando male il tiebreak e perdendo nettamente la terza frazione per 6 a 1.

Sinner nel primo set era partito benissimo in un attimo si portava sul 3 a 0 poi sul 4 a 1 prima di chiudere la frazione con un doppio break per 6 a 2.

Nel secondo parziale l’azzurro avanti per 4 a 2 subiva il controbreak nel settimo gioco dopo aver mancato una palla del 5 a 2.

Sul 6 a 5 per Sinner ed al servizio Felix, l’azzurro non approfittava del momento di difficoltà del canadese che con due doppi falli ad inizio gioco faceva andare Jannik sul 15-40 e due palle match.

Ma un diritto che si stampava sul nastro e un buon attacco di Felix li cancellavano.

Praticamente il match finiva qui con Auger Aliassime che nel tiebreak dominava conquistando la frazione per 7 punti a 1.

Nel terzo set il canadese brekkava nel secondo gioco l’azzurro e poi sul 2 a 0 Sinner mancava tre palle dell’immediato controbreak.

Persa l’ennesima occasione Jannik cedeva ancora una volta la battuta nel sesto gioco e un game più avanti anche la partita per 6 a 1.

ATP Cincinnati Felix Auger-Aliassime [7] Felix Auger-Aliassime [7] 2 7 6 Jannik Sinner [10] Jannik Sinner [10] 6 6 1 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-1 → 6-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-0 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 4-0* df 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

14 ACES 44 DOUBLE FAULTS 458/92 (63%) FIRST SERVE 52/93 (56%)46/58 (79%) 1ST SERVE POINTS WON 33/52 (63%)14/34 (41%) 2ND SERVE POINTS WON 23/41 (56%)5/8 (63%) BREAK POINTS SAVED 5/8 (63%)14 SERVICE GAMES PLAYED 1319/52 (37%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/58 (21%)18/41 (44%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 20/34 (59%)3/8 (38%) BREAK POINTS CONVERTED 3/8 (38%)13 RETURN GAMES PLAYED 1413/21 (62%) NET POINTS WON 13/21 (62%)34 WINNERS 2724 UNFORCED ERRORS 3060/92 (65%) SERVICE POINTS WON 56/93 (60%)37/93 (40%) RETURN POINTS WON 32/92 (35%)97/185 (52%) TOTAL POINTS WON 88/185 (48%)215 km/h MAX SPEED 217 km/h201 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 199 km/h162 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 165 km/h