Challenger Cordenons, Liberec e Lexington: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Cordenons (Italia) – 1°-2° Turno, terra battuta

ATP Cordenons Mattia Bellucci • Mattia Bellucci 0 3 Camilo Ugo Carabelli [3] Camilo Ugo Carabelli [3] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Bellucci 3-0 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 2-0 → 3-0 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1. [Q] Mattia Belluccivs [3] Camilo Ugo Carabelli

2. [Alt] Riccardo Balzerani / Samuel Vincent Ruggeri vs [2] Denys Molchanov / Igor Zelenay



Il match deve ancora iniziare

3. [8/WC] Marco Cecchinato vs [Q] Joao Domingues



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Nicolas Moreno De Alboran vs [WC] Gianmarco Ferrari (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1/WC] Laslo Djere vs Andrea Pellegrino (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Serena 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Andrea Vavassori vs Geoffrey Blancaneaux



ATP Cordenons Andrea Vavassori Andrea Vavassori 15 0 Geoffrey Blancaneaux • Geoffrey Blancaneaux 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Blancaneaux 0-15 0-0

2. Matteo Arnaldi vs Andrea Collarini



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs Viktor Durasovic / Georgii Kravchenko



Il match deve ancora iniziare

4. Camilo Ugo Carabelli / Matias Zukas vs [3] Dustin Brown / Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare

5. [PR] Andrea Collarini / Enrico Dalla Valle vs Fabian Fallert / Hendrik Jebens



Il match deve ancora iniziare

Serena 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [SE] Raul Brancaccio vs Nikola Milojevic



ATP Cordenons Raul Brancaccio Raul Brancaccio 0 0 Nikola Milojevic Nikola Milojevic 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. Luciano Darderi vs Damir Dzumhur



ATP Cordenons Luciano Darderi • Luciano Darderi 15 0 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Darderi 0-15 15-15 0-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

3. Marius Copil / Fernando Romboli vs Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar



Il match deve ancora iniziare

4. Yan Bondarevskiy / Pavel Kotov vs [WC] Mattia Bellucci / Davide Pozzi



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Stefano Travaglia vs Nino Serdarusic



ATP Cordenons Stefano Travaglia Stefano Travaglia 0 0 Nino Serdarusic Nino Serdarusic 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [1] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [Alt] Matteo Marfia / Matteo Viola



Il match deve ancora iniziare

3. [SE] Ernests Gulbis vs [Alt] Nikolas Sanchez Izquierdo



Il match deve ancora iniziare

4. Matteo Arnaldi / Riccardo Bonadio vs Andrey Chepelev / Alexandru Jecan



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Liberec (Repubblica Ceca) 2° Turno, terra battuta

ATP Liberec Adam Jurajda / Daniel Siniakov Adam Jurajda / Daniel Siniakov 40 4 2 Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil • Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Kopriva / Pospisil 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 2-1 A. Jurajda / Siniakov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 V. Kopriva / Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 1-0 → 1-1 A. Jurajda / Siniakov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Kopriva / Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Jurajda / Siniakov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 V. Kopriva / Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 A. Jurajda / Siniakov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 V. Kopriva / Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 A. Jurajda / Siniakov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 V. Kopriva / Pospisil 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Jurajda / Siniakov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 V. Kopriva / Pospisil 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Jurajda / Siniakov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [WC] Adam Jurajda/ Daniel Siniakovvs [Alt] Vit Kopriva/ Jaroslav Pospisil

2. [3] Norbert Gombos vs Oriol Roca Batalla



Il match deve ancora iniziare

3. Fabian Marozsan vs [2] Nuno Borges



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Michal Franek / Lubomir Majsajdr vs [3] Roman Jebavy / Adam Pavlasek (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Liberec Martin Cuevas / Luis David Martinez [4] Martin Cuevas / Luis David Martinez [4] 0 3 5 Filip Bergevi / Eric Vanshelboim • Filip Bergevi / Eric Vanshelboim 15 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Bergevi / Vanshelboim 15-0 5-0 M. Cuevas / David Martinez 15-0 15-15 df 30-30 40-30 40-40 4-0 → 5-0 F. Bergevi / Vanshelboim 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Cuevas / David Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 F. Bergevi / Vanshelboim 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Cuevas / David Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Bergevi / Vanshelboim 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Cuevas / David Martinez 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Bergevi / Vanshelboim 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Cuevas / David Martinez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 F. Bergevi / Vanshelboim 0-15 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Cuevas / David Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Bergevi / Vanshelboim 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cuevas / David Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Bergevi / Vanshelboim 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [4] Martin Cuevas/ Luis David Martinezvs Filip Bergevi/ Eric Vanshelboim

2. [Q] Giovanni Mpetshi Perricard vs [LL] Vitaliy Sachko



Il match deve ancora iniziare

3. Cedrik-Marcel Stebe vs Nicolas Alvarez Varona



Il match deve ancora iniziare

PERNERKA COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Timofey Skatov / Denis Yevseyev



ATP Liberec Alexander Erler / Lucas Miedler [1] Alexander Erler / Lucas Miedler [1] 6 6 Timofey Skatov / Denis Yevseyev Timofey Skatov / Denis Yevseyev 2 3 Vincitore: Erler / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-3 → 6-3 T. Skatov / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 T. Skatov / Yevseyev 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 T. Skatov / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Skatov / Yevseyev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Erler / Miedler 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Skatov / Yevseyev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-2 → 6-2 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 T. Skatov / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Skatov / Yevseyev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Skatov / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Nicola Kuhn / Lukas Rosol vs Petr Nouza / Andrew Paulson



ATP Liberec Nicola Kuhn / Lukas Rosol Nicola Kuhn / Lukas Rosol 0 0 Petr Nouza / Andrew Paulson Petr Nouza / Andrew Paulson 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Sanjar Fayziev / Oleksii Krutykh vs Jonas Forejtek / Michael Vrbensky



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Brandon Holtvs [Alt] Govind Nanda

2. [8] Enzo Couacaud vs Keegan Smith



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Roman Safiullin OR [Q] Alafia Ayeni vs [Alt] Mukund Sasikumar



Il match deve ancora iniziare

4. Yunseong Chung / Genaro Alberto Olivieri vs Enzo Couacaud / Andrew Harris



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Millen Hurrion / J Mercer vs [2] Yuki Bhambri / Saketh Myneni (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Evan King / Artem Sitak vs Hady Habib / Benjamin Sigouin



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Purav Raja / Divij Sharan vs [Alt] Cannon Kingsley / Dalibor Svrcina



Il match deve ancora iniziare

2. Juncheng Shang vs [WC] Millen Hurrion OR [5] Mikhail Kukushkin (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Billy Harris / Petros Tsitsipas vs [Alt] Nicolas Mejia / Andres Urrea



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Julian Cash / Henry Patten vs [WC] Brandon Holt / Govind Nanda



Il match deve ancora iniziare

5. Gijs Brouwer / Aidan McHugh vs Juncheng Shang / Li Tu



Il match deve ancora iniziare